في البيت .. أسهل طريقة لعمل الكسكسي



أسهل طريقة لعمل الكسكسي أسهل طريقة لعمل الكسكسي



يعد الكسكسي أو كما يُقال عليه في بلاد المغرب العربي "الكسكس" أحد أهم وأشهر الأكلات الشعبية اللذيذة التي يعشقها العديد من الأشخاص، فإذا كنتِ ترغبين في التعرف على أسهل طريقة لإعداده عليكِ مُتابعة السطور التالية للتعرف على المكونات وطريقة التحضير:







ـ طريقة عمل الكسكسي في البيت:

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ـ مكونات عمل الكسكسي:ـ أولًا المكون الرئيسي لكل أنواع الكسكسي:يحضر الكسكسي (البرغل الخشن أو المتوسط) وينقع في الماء الدافئ والملح لمدة ساعتين ثم يصفى من الماء ويوضع في مصفاة (الكسكاس) وتوضع المصفاة على وعاء فيه ماء يغلي ويحرك من وقت لآخر بالشوكة حتى ينفش (ينضج) ويحتاج ما يقارب الساعة، أما ما يوضع على الكسكسي فيكون حسب نوع الكسكسي المعد.ـ ثانيًا طريقة تحضير الكسكسي بالخضار:مرق الكسكسي بالخضار باذنجان، وكوسا، وبطاطا، وفول، ولوبياء، وبامية، وبصل، وحمص، ولحم، وزهرة، او أي خضار تحبينها مقطعة بشكل طولي ومعها بعض الطماطم او كما يُقال عليها (المطيشة)، وكذلك نضيف البهارات (الأبزار)، مثل كلًا من الفلفل الأسود، والزنجبيل، والفلفل الحلو، ونضيف السمن الذي يقلى ثم نغليه بالماء، ثم يوضع في وعاء عميق واسع (صينية) نضع فيه الكسكسي ونصب فوقه المرق والخضار، وتوضع بجانبه بعض المقبلات مثل: السلطات والمخللات.ـ ثالثًا طريقة عمل سلطة الكسكسي:تعتبر سلطة الكسكسي التي تُشبه التبولة الشامية بشكل كبير من انواع الاكلات الشعبية السريعة واللذيذة والشهية عند الكثير من الاشخاص، وفيما يلي المكونات الخاصة بها:مكونات طريقة عمل سلطة الكسكسي:كسكس (برغل) مسلوق، وطماطم، وخس، وبقدونس، فلفل، وزيت زيتون، وملح،وبصل، ونعناع، وعصير ليمون حامض.ـ رابعًا طريقة عمل الكسكسي الحلو:يعد الكسكسي الحلو هو احد اشهر انواع الكسكسي الشهيرة في مصر، والمُفضلة عند العديد من المصريون وفيما يلي طريقة عمله.ـ طريقة عمل الكسكسي الحلو:يوضع على الكسكسي بعض من الزبيب والسكر وجوز الهند، ويمكن كذلك قلي البندق واللوز والزبيب في السمن وتصفيته من الزيت العالق به عن طريق ورق المطبخ، يوضع في وعاء واسع بشكل هرمي ويوضع عليه البندق واللوز والزبيب والسكر وجوز الهند ويقدم ساخنًا.