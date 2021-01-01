الأعراض وطرق العلاج .. حساسية الحليب عند الأطفال



حساسية الحليب عند الأطفال حساسية الحليب عند الأطفال



تعد حساسية الحليب أحد أبرز الأمراض الخاصة بالأطعمة المُنتشرة بصورة كبيرة بين الأطفال بالتحديد، والتي تتسبب في العديد من المُشكلات إذا ما لم يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة.



أسباب حساسية الحليب



وقال الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثى الولادة إنه تعرف حساسية الحليب بأنها رد فعل لأحد البروتينات الموجودة في الحليب الحيواني، وغالبًا ما يكون سببه بروتين الكازين الموجود في حليب البقر، وفي بعض الأحيان يتم الخلط بين حساسية الحليب وعدم تحمل اللاكتوز لأنه غالبًا ما تشترك بينهما الأعراض، حيث يحدث عدم تحمل اللاكتوز عندما يفقد الشخص قدرته على هضم اللاكتوز الموجود في الحليب بسبب نقص إنزيم اللاكتيز.

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ويعتبر حليب البقر هو السبب الرئيسي للحساسية لدى الأطفال، وعادة ما تكتشف الحساسية بعد أشهر من الولادة، حيث إن الرضاعة الطبيعية هي واحدة من أفضل الطرق لتجنب والدفاع ضد الحساسية.اعراض حساسية الحليبوأوضح أخصائي طب الأطفال وحديثى الولادة أن أعراض حساسية الحليب تتمثل في الآتي:ـ الشعور بآلام البطن.2ـ حدوث الإسهال المُتكرر.3ـ ظهور الطفح الجلدي بشكل واضح.4ـ السعال المتقطع.5ـ سيلان الأنف أوعدوى الجيوب الأنفية.6ـ القيء.7ـ القشعريرة.8ـ تورم الجلد والفم.9ـ انخفاض ضغط الدم.10ـ صعوبة في التنفس.11ـ يمكن أن يؤدي إلى السكتة القلبية.طرق علاج حساسية الحليبوأكد أخصائي طب الأطفال وحديثى الولادة أنه يجب تجنب تناول الحليب أو الأغذية التي تحتوي على الحليب من التعرض لحساسية الحليب، حيث يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية حليب وأولياء أمور الأطفال الذين يُعانون أطفالهم من الحساسية أن يقرأوا الملصقات الغذائية بعناية، حيث توجد بروتينات الحليب في العديد من الأطعمة بما في ذلك جميع منتجات الألبان، وقد تحتوي التونة المعلبة، والسجق، واللحوم وغيرها من المنتجات غير الألبان على الكازين.أطعمة يجب تجنبهاوأوضح أخصائي طب الأطفال وحديثى الولادة أن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها:1ـ الحليب بما في ذلك اللبن، والحليب المركز، وحليب الباودر.2ـ الزبدة.3ـ القشدة.4ـ الجبن بالإضافة إلى الصلصات التي تحتوي على الجبن.5ـ الكاسترد.6ـ الآيس كريم.7ـ الأطعمة التي تحتوي على بروتين الحليب بما في ذلك الخبز، والكوكيز، والكعك، وخليط الكيك، والعلكة، وحلوى الشوكولاتة والكريمة، والسمن، واللحوم المعلبة والجاهزة.8ـ منتجات مصل اللبن أو مصل اللبن.9ـ الزبدة المُصنعة ونكهة الجبن.