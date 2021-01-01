تعرف علي .. أعراض مرض الاعتلال السكري



الاعتلال السكري الاعتلال السكري



تحيي دول العالم اليوم الاحتفال اليوم العالمي للابصار للتوعية بالأمراض التي تصيب العيون وكيفية الحفاظ علي العين.



ومن ضمن الأمراض التي تصيب العين ويتعرض لها كثير من المرضي هو مرض الاعتلال السكري من ضمن مضاعفات الإصابة بمرض السكر.





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أعراض الاعتلال السكريوقالت وزارة الصحة أن مرض اعتلال السكري يسبب ضعف الرؤية للمريض وله عدة أعراض منها:1- وجود التهابات وحرقان في العين2- الإحساس بالشبورة3- عدم مشاهدة تفاصيل الكلام جيدا4- شكوى من الزغللة في العينالتزم بالكشف والمتابعة في أولونصحت مرضي السكر بضرورة الكشف لدى طبيب متخصص خاصة اول خمس سنوات من السكر مع طبيب عيون مرة سنويا علي الأقلو يوجد عدد من مضاعفات مرض السكر تؤثر علي العين منها:1- نزيف في الجسم الزجاجي الموجود أمام الشبكية2- ارتفاع ضغط العين3- المياه الزرقاء4-ارتفاع احتمالية الإصابة بالمياه البيضاء5- فقدان البصر6- زغللة7- تورم أو ارتشاح الشبكية8- نزيف في الشبكية وقد يحدث نتيجة للإهمال في علاج الارتشاح9- التأثير على الأعصاب المخية المتعلقة بالعين