تعرف علي .. أعراض مرض الاعتلال السكري

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الاعتلال السكري


تحيي دول العالم اليوم الاحتفال اليوم العالمي للابصار للتوعية بالأمراض التي تصيب العيون وكيفية الحفاظ علي العين.

ومن ضمن الأمراض التي تصيب العين ويتعرض لها كثير من المرضي هو مرض الاعتلال السكري من ضمن مضاعفات الإصابة بمرض السكر.

أعراض الاعتلال السكري
وقالت وزارة الصحة أن مرض اعتلال السكري يسبب ضعف الرؤية للمريض وله عدة أعراض منها:

1- وجود التهابات وحرقان في العين

2- الإحساس بالشبورة

3- عدم مشاهدة تفاصيل الكلام جيدا
4- شكوى من الزغللة في العين

التزم بالكشف والمتابعة في أول

ونصحت مرضي السكر بضرورة الكشف لدى طبيب متخصص خاصة اول خمس سنوات من السكر مع طبيب عيون مرة سنويا علي الأقل



و يوجد عدد من مضاعفات مرض السكر تؤثر علي العين منها:

1- نزيف في الجسم الزجاجي الموجود أمام الشبكية

2- ارتفاع ضغط العين

3- المياه الزرقاء

4-ارتفاع احتمالية الإصابة بالمياه البيضاء

5- فقدان البصر

6- زغللة

7- تورم أو ارتشاح الشبكية

8- نزيف في الشبكية وقد يحدث نتيجة للإهمال في علاج الارتشاح

9- التأثير على الأعصاب المخية المتعلقة بالعين

المصدر: vetogate

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