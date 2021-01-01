زي الجاهزة .. طريقة عمل الكول سلو في البيت

الكول سلو
الكول سلو من اشهر أنواع السلطات في العالم، والتي يعشقها الكثيرين، خاصة الاطفال الصغار، والكول سلو هي سلطة الكرنب الأمريكية الشهيرة، ولأن معظم ستات البيوت أصبحت تفضل عمل مختلف الأطعمة الجاهزة في البيت، فتعد سلطة الكول سلو من الأصناف التي تحاول الكثيرات إجادة عملها في البيت بنفسها، بدلا من شراءها جاهزة.
وأصبح مختلف الشيفات يقدمون أسرار عمل الكول سلو في البيت، حتى يمكنك عمل وجبة كنتاكي الشهيرة بكل مكوناتها في البيت، حتى يمكنك التوفير في الميزانية من جهة، وكذلك لتضمني جودة جميع المكونات، وحتى تقللي شراء الاكلات الجاهزة، خوفا من عدوى فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير هذه الأيام.
طريقة الكول سلو من مطبخ الشيف داليا شبانة
وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، أسرار وخطوات عمل الكول سلو، في السطور التالية، لكل ست بيت تبحث عن طريقتها، زي الجاهزة.
مكونات عمل الكول سلو:
2 كوب كرنب ابيض
كوب جزر
ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم (اختيارى)
مقادير دريسينج الكول سلو
كوب مايونيز
3 ملاعق كبيرة زبادى
2 ملعقة كبيرة كريمة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة عسل أبيض
ملح وفلفل
خطوات عمل الكول سلو
فى وعاء عميق نخلط مقادير الصوص جيدا بالمضرب السلك.
ثم نضع الكرنب والجزر والبصل ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.
يوضع الخليط بعلبة محكمة الغلق، ويترك بالثلاجة لمدة ساعة، حتى تصبح نكهته أطيب
ويقدم بارد.
الكول سلو على الطريقة الأمريكية
ولأن هناك أكثر من طريقة ووصفة لعمل سلطة الكول سلو الأمريكية، فنقدم لكل ست بيت تبحث عنها، طريقة أخرى، ووصفة سلطة الكرنب أو "الكول سلو"، من مطبخ الشيف رنيم، والتي تستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الكول سلو على الطريقة الأمريكية الأصلية
مكونات الكول سلو الامريكية
حبة كرنب صغيرة
2 حبة جزر متوسط الحجم مقطعين عيدان رفيعة
مكونات دريسينج الكول سلو الامريكية
6 ملعقة كبيرة لبن زبادي
5 ملعقة مايونيز
ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض
4 ملعقة بقدونس مفروم خشن
ملح – فلفل
رشة سكر
خطوات الكول سلو:
تزال الضلوع القاسية من اوراق الكرنب، بعد غسلها ثم تقطع رفيعة، ترش بالملح.
تخلط جميع مكونات الصوص مع بعضها جيدا.
يضاف الصوص إلى الكرنب المقطع، ويضاف الجزر، وتفرك جميع المكونات مع الكرنب جيدا، وتقلب جيدا، حتى يمتزج الصوص مع الكرنب والجزر.
تغطى الكول سلو، وتوضع في الثلاجة، ساعتين على الأقل قبل أن تقدم.
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