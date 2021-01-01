زي الجاهزة .. طريقة عمل الكول سلو في البيت



الكول سلو الكول سلو



الكول سلو من اشهر أنواع السلطات في العالم، والتي يعشقها الكثيرين، خاصة الاطفال الصغار، والكول سلو هي سلطة الكرنب الأمريكية الشهيرة، ولأن معظم ستات البيوت أصبحت تفضل عمل مختلف الأطعمة الجاهزة في البيت، فتعد سلطة الكول سلو من الأصناف التي تحاول الكثيرات إجادة عملها في البيت بنفسها، بدلا من شراءها جاهزة.







وأصبح مختلف الشيفات يقدمون أسرار عمل الكول سلو في البيت، حتى يمكنك عمل وجبة كنتاكي الشهيرة بكل مكوناتها في البيت، حتى يمكنك التوفير في الميزانية من جهة، وكذلك لتضمني جودة جميع المكونات، وحتى تقللي شراء الاكلات الجاهزة، خوفا من عدوى فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير هذه الأيام.

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طريقة الكول سلو من مطبخ الشيف داليا شبانةوتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، أسرار وخطوات عمل الكول سلو، في السطور التالية، لكل ست بيت تبحث عن طريقتها، زي الجاهزة.مكونات عمل الكول سلو:2 كوب كرنب ابيضكوب جزرملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم (اختيارى)مقادير دريسينج الكول سلوكوب مايونيز3 ملاعق كبيرة زبادى2 ملعقة كبيرة كريمةملعقة كبيرة سكرملعقة عسل أبيضملح وفلفلخطوات عمل الكول سلوفى وعاء عميق نخلط مقادير الصوص جيدا بالمضرب السلك.ثم نضع الكرنب والجزر والبصل ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.يوضع الخليط بعلبة محكمة الغلق، ويترك بالثلاجة لمدة ساعة، حتى تصبح نكهته أطيبويقدم بارد.الكول سلو على الطريقة الأمريكيةولأن هناك أكثر من طريقة ووصفة لعمل سلطة الكول سلو الأمريكية، فنقدم لكل ست بيت تبحث عنها، طريقة أخرى، ووصفة سلطة الكرنب أو "الكول سلو"، من مطبخ الشيف رنيم، والتي تستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الكول سلو على الطريقة الأمريكية الأصليةمكونات الكول سلو الامريكيةحبة كرنب صغيرة2 حبة جزر متوسط الحجم مقطعين عيدان رفيعةمكونات دريسينج الكول سلو الامريكية6 ملعقة كبيرة لبن زبادي5 ملعقة مايونيزملعقة كبيرة عصير ليمون حامض4 ملعقة بقدونس مفروم خشنملح – فلفلرشة سكرخطوات الكول سلو:تزال الضلوع القاسية من اوراق الكرنب، بعد غسلها ثم تقطع رفيعة، ترش بالملح.تخلط جميع مكونات الصوص مع بعضها جيدا.يضاف الصوص إلى الكرنب المقطع، ويضاف الجزر، وتفرك جميع المكونات مع الكرنب جيدا، وتقلب جيدا، حتى يمتزج الصوص مع الكرنب والجزر.تغطى الكول سلو، وتوضع في الثلاجة، ساعتين على الأقل قبل أن تقدم.