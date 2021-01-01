طريقة عمل كفتة الحاتي زي الجاهزة



طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي



كفتة الحاتي من الاكلات التي يعشقها الجميع، فمهما حاولت ست البيت أن تجيد تتبيلة الكفتة في البيت، تظل كفتة الحاتي لها طعما مختلفا ومميزا، ولذلك تحاول الكثير من ستات البيوت أن تبحث عن سر تتبيلة كفتة الحاتي، حتى يمكنها أن تجيد طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت، بدلا من شراءها جاهزة، للتوفير في الميزانية؛ لأن فرق السعر ما بينهم كبير.







طريقة عمل الكفتة المشوية زي المحلات



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وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت، زي المحلات، بخلطة مميزة، وطريقة بسيطة، وخطوات سريعة، حتى تبهري أفراد أسرتك، وتجددي لهم على سفرة الغداء، كذلك يمكنك عمل كفتة الحاتي في الحفلات والعزومات؛ لإبهار ضيوفك بشطارتك.مكونات عمل كفتة الحاتي:نصف كيلو لحمة مفرومة½ ملعقة صغيرة فلفل اسود½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة1 ملعقة صغيرة ملح2 بصلة متوسطة الحجم مبشورة ومصفاة1 عيش فينو مقطع ومنقوع فى كوب ماء ومصفىنصف كوب بقدونس مفرومطريقة عمل كفتة الحاتي- يفضل ان تكون اللحمة مفرومة خشن، وليس فرما ناعما وتكون من النوع التي تحتوي علي نسبة من الدهون حوالي 25% من وزن اللحمة- ضعي اللحمة المفرومة في طبق كبير.- ضيفي جميع البهارات والملح والبقدونس والعيش والبقدونس والبصل، ويُخلط جيدًا، يُغطى ويُوضع بالثلاجة لحوالي ساعة او اكثر.- يُقسم إلى كرات متوسطة الحجم، يُشكل على هيئة أصابع حول أسياخ معدنيه او خشبية مع الضغط على أصابع اللحم حتى تكون متساوية الحجم بطول السيخ.- تُعد شواية الفحم قبل البدء في الشوي والتأكد من اشتعال الفحم.- فى حالة عدم وجود شواية؛ يمكنك إحضار صينية مستطيلة وبطنيها بورق الفويل.- تُدهن أسياخ الكفتة بماء البصل.- توضع أسياخ الكفتة على شواية الفحم لحوالي 5 دقائق لكل جانب، ويُراعى أنه عند نُضج اللحم في الجهة الملاصقة للشواية، تُصبح أثقل في الوزن ولذلك يجب قلبها سريعًا حتى لا تسقُط عن الاسياخ.- تقدم كفتة الحاتي مع سلطة طحينة او تومية وخبز