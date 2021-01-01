تعرف علي .. السيرة الذاتية للفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية



السيرة الذاتية للفريق محمود فؤاد السيرة الذاتية للفريق محمود فؤاد



تعرف علي البيانات الشخصية لقائد القوات الجوية احد نسور مصر العظماء فيتو تقدم السيرة الذاتية للفريق محمود فؤاد بمناسبة الذكري 49علي انتصارات القوات الجوية ومعركة المنصورة الجوية أطول معركة جوية في التاريخ.

- الاسم بالكامل محمود فؤاد عبدالجواد

- تاريخ الميلاد 19 مارس عام 1966

- تخرج من الكلية الجوية في 30 يونيو 1987

- الحالة الاجتماعية متزوج وله بنتان

- الوظائف التي شغلها:

قائد السرب 82 / ل جو 252.

مساعد مدير مكتب مشتريات باريس.

قائد اللواء الجوى 252.

نائـب رئيـس شعبة التسليح الجوي.

رئيـس شعبة التسليح الجوى.

قائد المنطقـة الجويـة الشرقيـة.

مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

رئيس شعبة التدريب الجوى.

رئيس أركان القـوات الجويـة.



- الاوسمة التى حصل عليها:

ميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر73.

ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952.

ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء.

ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية.

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

- التأهيل العسكرى:

بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.

فرقة قادة أسراب جوية.

دورة الاستطلاع الجوى التخصصى.

بعثة ضباط عمليات حرب إلكترونية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ماجستير العلوم العسكرية أ ح عام.

دورة تأهيل وإعداد لوظائف التمثيل العسكرى.

زمالة كلية الحرب العليا )أكاديمية ناصر العسكرية العليا(.

ميدالية العيد الخمسينى للقوات الجوية.

ميدالية 25 يناير.

ميدالية 30 يونيو.

نوط الواجب من الطبقة الأولى.

نوط الخدمة الممتازة



