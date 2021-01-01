السبت المقبل .. الأرصاد: البلاد تشهد أولى حالات عدم الاستقرار في موسم الخريف



الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية





قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أولى حالات عدم الاستقرار في موسم خريف 2022.



حالة عدم الاستقرار



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وأضافت الهيئة في بيان: تشير خرائط النماذج العددية، إلى أنه اعتبارا من مساء السبت 2022، تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.وتابعت: تتأثر البلاد بمنخفض سطحي على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي، في طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد.الحالة المطيرة الأولىوواصلت: سوف يتم إصدار وصف تفصيلي بمكان سقوط الأمطار وكمياتها، وتعتبر هذه الحالة هي الحالة المطيرة الأولى، التي سوف تشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف 2022.وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المدن المصرية سلتشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.وقالت غانم: إننا قد نشهد مرة أخرى، خلال الفترة القادمة، ارتفاعا في درجات الحرارة، خاصةً أننا لا زلنا في النصف الأول من فصل الخريف، والذي يأخذ بعض سمات فصل الصيف.وأضافت عضو المركز الإعلامي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن البلاد تشهد حتى منتصف الأسبوع المقبل، درجات حرارة تتراوح بين الـ 27 والـ 29 درجة مئوية، مؤكدة أنه من الوارد أن نشهد حتى نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر موجات من ارتفاع درجات الحرارة.