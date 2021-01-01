فيديو .. رمضان عبد الرازق: الإسلام له 3 معانٍ

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صورة الخبر: الشيخ رمضان عبدالرازق
الشيخ رمضان عبدالرازق


قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن الإسلام له ثلاثة معان، الأول هو بالمعنى العام وهو خضوع العبودية بإرادة التكوين، وهو الاستسلام لله عز وجل، من كل خلق الله حتى السموات والأرض.

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم: «الإسلام بالمعنى الخاص، وهو الدين الذي أنزله الله على جميع الأنبياء وهو التوحيد، وهو خضوع العبودية بإرادة التكليف، أما المعنى الثالث وهو الأخص فهو الإسلام الذي ارتضاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الشريعة التي جاء بها.

المصدر: almasryalyoum

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