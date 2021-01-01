بجامعة عين شمس .. انطلاق الفصل الدراسى الأول لدبلوم إدارة نظم الجودة

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، عن انطلاق الفصل الدراسى الأول "للدبلوم المهنى فى إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية "، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك للعام الأكاديمي ( 2022/2023) .
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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وستقدم المحاضرات أونلاين أيام الجمعة والسبت، ويستهدف الدبلوم قيـادات المؤسسات التربوية ، مـديرو وحدات ضمان الجودة بالمؤسسات التعليمية ، أعضاء المجتمع الأكاديمي المهتمين بنظام الجودة ، ومن يحتاجون إلى تطوير معارفهم وقدراتهم المرتبطة بتطبيق نظم الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية.
وكان قد أطلق الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مبادرة " اطمن " والتي استضافت اولى فعالياتها كلية الحقوق جامعة عين شمس ضمن سلسلة من الندوات التفاعلية تستضيفها كليات الجامعة على مدار العام الدراسي وتهدف إلى تدريب الطلاب على كيفية مواجهة العنف في الأماكن العامة والتي نظمتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
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