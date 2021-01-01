بجامعة عين شمس .. انطلاق الفصل الدراسى الأول لدبلوم إدارة نظم الجودة



دبلوم إدارة نظم الجودة دبلوم إدارة نظم الجودة



أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، عن انطلاق الفصل الدراسى الأول "للدبلوم المهنى فى إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية "، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك للعام الأكاديمي ( 2022/2023) .



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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وستقدم المحاضرات أونلاين أيام الجمعة والسبت، ويستهدف الدبلوم قيـادات المؤسسات التربوية ، مـديرو وحدات ضمان الجودة بالمؤسسات التعليمية ، أعضاء المجتمع الأكاديمي المهتمين بنظام الجودة ، ومن يحتاجون إلى تطوير معارفهم وقدراتهم المرتبطة بتطبيق نظم الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية.



وكان قد أطلق الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مبادرة " اطمن " والتي استضافت اولى فعالياتها كلية الحقوق جامعة عين شمس ضمن سلسلة من الندوات التفاعلية تستضيفها كليات الجامعة على مدار العام الدراسي وتهدف إلى تدريب الطلاب على كيفية مواجهة العنف في الأماكن العامة والتي نظمتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

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وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، ا.د محمد صافي عميد كلية الحقوق ، وبتنسيق ا.د محمد الشافعي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ، أ.د ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث وتنظيم الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف وبحضور د. هيام الطباخ عضو مجلس النواب المصري ، .دينا حسين عضو المجلس القومي للمراه ومقرر لجنه الشباب ، يسرا شعبان مدرس القانون المدني و منسق الكليه في وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.وفي كلمته قدم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر للسيد ا.د محمد صافي عميد الكلية وما يحمله له من ود وتقدير واشار إلى ما يميز كلية الحقوق وهو اختيار طاقم أعضاء هيئة التدريس والساده الوكلاء ممن يعملون بكل جهد علي راحه الطلاب علميا واداريا.