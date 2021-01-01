التفاصيل الكاملة لرحلة تطوير التعليم الفني في مصر



تطوير التعليم الفني تطوير التعليم الفني



أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة اهتمت اهتماماً كبيرا بتطوير التعليم الفنى الذى وصل إجمالي طلابه حاليا إلى حوالي 2.2 مليون طالب.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، محاور تطوير التعليم الفني في مصر تتمثل في :



إعادة بناء المناهج طبقا لمنهجية الجدارات لاكساب

قال نائب وزير التربية والتعليم، إنه قد بدأ هذا التطوير مرحليا بدءا من عام 2019، حيث طبقت المناهج المطورة حينذاك فى حوالى 100 مدرسة ، تزايدت تدريجيا حتى وصلت إلى 900 مدرسة فى أكتوبر 2022 من إجمالي 1300 مدرسة، وسننتهى من تطوير كافة المناهج والتطبيق فى جميع المدارس بحلول أكتوبر 2024، ومن السمات المستحدثة فى هذا التطوير: مشاركة ممثلو سوق العمل فى تحديد جدارات كل مهنة وأيضا فى عضوية لجان الامتحانات العملية النهائية للطلاب.

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إشراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفنىأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن هذا تم عن طريق إنشاء مدارس فنية جديدة تحت مسمى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية" التى تنشأ بالشراكة بين الوزارة والشركات الكبرى، وقد بدأنا عام 2018 بثلاث مدارس.وارتفع عدد هذه المدارس، حيث كان 11 مدرسة عام 2019، ثم 16 مدرسة عام 2020، ثم 28 مدرسة عام 2021 ، ثم 42 مدرسة فى أكتوبر 2022.ومن المقرر أن تتبنى الوزارة أسلوبا إضافيا فى السنوات القادمة، يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو إنشاء عدد من مراكز التميز القطاعية ، برعاية الحكومة الالمانية، قد يصل عددها الى 27 مركز عام 2030 ، جاري انشاء خمسة منها فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الهيدروجين الأخضر والصناعات الهندسية وصناعة السيارات.إنشاء هيئة اتقان لضمان جودة التعليم الفنيقال نائب وزير التربية والتعليم إن الوزارة قامت بناءً على تكليف فخامة الرئيس لها بإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفنى بمسمى هيئة "اتقان"، وننتظر حاليا إصدار قانونها من الرئاسة.إدارة جديدة لتدريب معلمي التعليم الفنيوأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ، تم استحداث ادارة مركزية جديدة لتدريب معلمى التعليم الفنى.وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أنه لا شك في أن الإنجازات المشار إليها قد بدأت تسهم فى تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى وجذب الطلاب المتفوقين للالتحاق به وتوفير فرص عمل حقيقية للطلاب.ونوه نائب وزير التربية والتعليم، بأن أغلب انجازات " منظومة التعليم الفنى الجديد" هي نتاج جهود معلمينا من رجال التعليم الفني وأغلبهم من خريجى كليات التربية وكليات التعليم الصناعى ، شاكرا مجهودهم.وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تطمح في أن تركز البرامج الدراسية فى كليات التربية وكليات التعليم الصناعى خلال الفترة القادمة على مهارات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة بصفة عامة ، وتحسين مستوى التواصل باللغات الاجنبية مما سينعكس ايجابا على مخرجات التعليم قبل الجامعي بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة.