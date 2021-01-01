جامعة بورسعيد في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات

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أعلن التايمز البريطاني للعام 2023 تصنيف الجامعات للعام الحالى، وقد تقدمت جامعة بورسعيد 200 مركز عن إصدار العام السابق 2022.



واحتلت جامعة بورسعيد المركز 1001-1200، كما أوضحت نتائج التصنيف حصول جامعة بورسعيد على المركز 17 محليًا ضمن 26 جامعة مصرية تم اختيارها فقط للمشاركة بالتصنيف.



ويبلغ عدد الجامعات التي يتم تصنيفها 1799 جامعة من 104 دول من مختلف العالم.

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وقدم الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، التهنئة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بمناسبة استمرار جامعة بورسعيد في مصاف الجامعات العالمية المرموقة بالتصنيف، والذي يعكس مدى الجهد المبذول في مجال الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة، حيث إن تصنيف التايمز يعد من أكثر التصنيفات العالمية مصداقية وأكاديمية في ترتيبه لأفضل الجامعات المرموقة على المستوى العالمى.وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا فى تقديم جميع إمكانات الجامعة للبحث العلمى والباحثين، حيث يأتي هذا الإنجاز من ضمن سلسلة متكاملة من الإنجازات والأهداف المخطط لها وفق خارطة طريق واضحة تهدف للوصول بالجامعة إلى العالمية، وتحقيق رؤية مصر 2030.من جانبها، أوضحت الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، وأن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على عدة معايير تشمل الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة، وعدد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وكفاءة الأبحاث ومدى ارتباط الجامعة بالصناعة والبحث العلمي، بالإضافة إلى البيئة التعليمية.