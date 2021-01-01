تفاصيل .. أمريكا تستبعد العودة للاتفاق النووي مع إيران

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تفاصيل .. أمريكا تستبعد العودة للاتفاق النووي مع إيران

صورة الخبر: الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني


استبعد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، العودة للاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب.

وقال كيربي: "ليس الأمر أننا لا نرغب في رؤية الاتفاق النووي يتم تطبيقه، بالطبع نفعل".

وأضاف: "لسنا في وضع حيث يرجح أن تكون فيه نتيجة في المستقبل القريب".

وبالأمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الاتفاق النووي الإيراني ليس محور تركيزنا في الوقت الحالي”.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تركز بدلا من ذلك على دعم المحتجين في إيران، حيث وصلت جهود إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود آخر.

وأضاف برايس، في إفادة صحفية: "أوضح الإيرانيون بشدة أن هذا ليس الاتفاق الذي كانوا مستعدين لإبرامه.. والتوصل لاتفاق بالتأكيد لا يبدو وشيكا".

وتابع: "مطالب إيران غير واقعية، ولم نسمع أي شيء في الأسابيع الأخيرة يشير إلى أنهم غيروا موقفهم".
وقال إن تركيز الإدارة الأمريكية "ينصب الآن على تسليط الضوء على الشجاعة اللافتة اللتي يظهرها الشعب الإيراني من خلال مظاهراته السلمية، من خلال ممارسته لحقه العالمي في حرية التجمع وحرية التعبير، ونركز على دعمه بالطرق الممكنة".

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات جراء وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، الشهر الماضي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل .. أمريكا تستبعد العودة للاتفاق النووي مع إيران

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60893

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager