صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري

علق البرازيلي برونو سافيو، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، على ما يتم تداوله بخصوص التحقيق معه من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد البوليفي لكرة القدم فى واقعة اعتدائه على حكم بالدوري البوليفي.
نشر برونو سافيو صورة له من المباراة السابقة للقلعة الحمراء مع الاتحاد المنستيري ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا وعلق قائلا "ارمى للخلف".
علق مارسيلو هاسينتوفيل رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد البوليفي لكرة القدم، على رفض البرازيلي برونو سافيو، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، حضور التحقيق معه بشأن واقعة اعتدائه على حكم بالدوري البوليفي.
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