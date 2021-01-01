صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري

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صورة الخبر: الفريق الأول بالنادي الأهلي
الفريق الأول بالنادي الأهلي

علق البرازيلي برونو سافيو، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، على ما يتم تداوله بخصوص التحقيق معه من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد البوليفي لكرة القدم فى واقعة اعتدائه على حكم بالدوري البوليفي.


نشر برونو سافيو صورة له من المباراة السابقة للقلعة الحمراء مع الاتحاد المنستيري ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا وعلق قائلا "ارمى للخلف".

علق مارسيلو هاسينتوفيل رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد البوليفي لكرة القدم، على رفض البرازيلي برونو سافيو، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، حضور التحقيق معه بشأن واقعة اعتدائه على حكم بالدوري البوليفي.

وقال هاسينتوفيل في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "سافيو لم يخضع للتحقيق، ولم يبلغنا عن السبب، لكننا لن نعاقبه على ذلك، سنعاقبه فقط إذا ثبت اعتدائه على الحكم".


وأضاف: "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، للإعلان عن عقوبة سافيو".

تفاصيل اعتداء سافيو على حكم بالدوري البوليفي:


في أحد لقاءات بوليفار بمسابقة الدوري البوليفي وتحديدا أمام ضيفه ألويز ريدي في الجولة الخامسة عشر من المسابقة يوم 4 سبتمبر الماضي، قام الحكم جاد فلوريس بطرد برونو سافيو بعد احتجاجه بشكل غير لائق، ومحاولة الاعتداء عليه.
وقرر الاتحاد البوليفي لكرة القدم، فتح تحقيقا بشأن واقعة طرد سافيو.

المصدر: elbalad

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