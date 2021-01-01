فيديو l خالد الجندي يجيب .. هل الأموات يشعرون بالأحياء ؟

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من السخرية والتقليل من الحديث الضعيف، مُشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون صحيحًا، فالحديث الضعيف عند العلماء أقوى من كلمات الرجال.
هل الأموات يشعرون بالأحياء ؟
وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حياتي خير لكم ومماتي خير لكم.. تعرض عليا أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم"، ولهذا يجب أن يعرف المسلم أن شهادة الله له شهادة تجلي وشهادة النبي تحلي.
وأشار خالد الجندي إلى أن هناك حديثا للنبي، صلى الله عليه وسلم، يقول إن الميت يشعر بالأحياء من أهل بيته، معبراً: "ما يخفيه السلفيون للتقليل من شأن من ماتوا، حيث يشعر الميت بالحي من أهل بيته عن طريق الملائكة في حياة البرزخ"، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أعمالَكم تُعرَضُ على أقارِبِكم وعشائِرِكم من الأمواتِ، فإنْ كان خَيْرًا اسْتَبْشَروا به، وإنْ كان غَيْرَ ذلك، قالوا: اللهمَّ لا تُمِتْهم، حتى تَهديَهم كما هَدَيْتَنا.
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