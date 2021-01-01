فيديو l خالد الجندي يجيب .. هل الأموات يشعرون بالأحياء ؟



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من السخرية والتقليل من الحديث الضعيف، مُشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون صحيحًا، فالحديث الضعيف عند العلماء أقوى من كلمات الرجال.



هل الأموات يشعرون بالأحياء ؟

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حياتي خير لكم ومماتي خير لكم.. تعرض عليا أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم"، ولهذا يجب أن يعرف المسلم أن شهادة الله له شهادة تجلي وشهادة النبي تحلي.



وأشار خالد الجندي إلى أن هناك حديثا للنبي، صلى الله عليه وسلم، يقول إن الميت يشعر بالأحياء من أهل بيته، معبراً: "ما يخفيه السلفيون للتقليل من شأن من ماتوا، حيث يشعر الميت بالحي من أهل بيته عن طريق الملائكة في حياة البرزخ"، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أعمالَكم تُعرَضُ على أقارِبِكم وعشائِرِكم من الأمواتِ، فإنْ كان خَيْرًا اسْتَبْشَروا به، وإنْ كان غَيْرَ ذلك، قالوا: اللهمَّ لا تُمِتْهم، حتى تَهديَهم كما هَدَيْتَنا.

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الحركة قرينة الحياة والصحةأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كل من لديه نعمة الحركة ولم يشعر بها، عليه أن يفيق ويحمد ويشكر الله عزوجل على هذه النعمة.وقال خالد الجندي، خلال برنامج “لعلهم يفقهون” في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن الإنسان خلقه الله عز وجل في حالة حركة دائمة وأبداً، لدرجة أن أي تعطل عن الحركة تصيب بما يعرف بقرحة الفراش، وهي من أكثر الأشياء التي يخاف منها الأطباء.وبين أن كل مظاهر الإعاقة التي تحدث للكائن الحي ترجع إلى قلة الحركة، فكل الأمراض سببها عدم الحركة، مثل السمنة والقلب والجلطات والتيبس العضلي والخشونة، مشيراً إلى أن الأطباء لو كشفوا عن قائمة الأمراض المترتبة على عدم الحركة قد تصيب الإنسان بذهول، وتجعله يتحرك دائما، فالحركة قرينة الحياة والصحة والعافية، وأسوأ شيء هو التوقف عن الحركة.