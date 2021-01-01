موعد مباراة الإياب والقنوات الناقلة الزمالك وفلامبو

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صورة الخبر: الزمالك وفلامبو
الزمالك وفلامبو


أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو والقنوات الناقلة للقاء .. وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع الفريق شوطا نحو التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودة.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو والقنوات الناقلة للقاء .. والمقرر أن تقام مباراة العودة غدا الجمعة في السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب وتذاع على قناة أون سبورت.

المصدر: elbalad

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