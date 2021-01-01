الإفتاء تجيب .. ما هو أفضل علاج لوساوس الشيطان وغوايته؟



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية





كشفت دار الإفتاء المصرية عن أفضل علاج لوساوس الشيطان وغوايته.



وكتبت دار الإفتاء من خلال منشور منشور لها: "الاستعاذة بالله هب أفضل علاج لوساوس الشيطان وغوايته".

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حكم الشك والوسوسة في الوضوء والصلاةفيما لفتت دار الإفتاء في بيانها حكم الشك والوسوسة في الوضوء والصلاة، ردا على سائلة تسأل حكم الشك والوسوسة في الوضوء والصلاة، إن الشك يحدث في الطهارة بعد إتمام الوضوء وفي الصلاة بعد إتمامها أيضًا؛ فهي إذن يطرأعليها الشك بعد تيقنها من الطهارة وبعد تيقنها من إتمام الصلاة، كما يفهم من السؤال أيضًا أن هذا الشك أصبح عادة لها.وحول حكم وضوء من يشك ويعاني الوسوسة قالت الإفتاء إن الوضوء شرعًا في هذه الحالة أنه صحيح وتعتبر متطهرة؛ فيجب عليها عدم الالتفات إلى هذا الشك؛ لأن الشك لا يرفع اليقين شرعًا، وكذلك حكم الشك في الصلاة ما دام يحدث لها بعد تمامها؛ إذ الشك في هذه الحالة غير معتبر كما ذكر، وهذا كله إذا لم تتيقن من وجود الحدث، أو لم تتيقن من ترك بعض أركان الصلاة، أو ارتكاب ما يبطلها.ونصحت دار الإفتاء السائلة بأن تتوضأ مرة واحدة وتصلي ولا تلتفت لهذا الشك مطلقًا مهما كان أثره في نفسها، ولا تعيد الوضوء ولا الصلاة، وبذلك تكون أدت الواجب عليها وأبرأت ذمتها أمام الله؛ لأن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نزاع في أنها إذا اتبعت هذا تغلبت على هذا الشك في وقت قريب جدًّا وشفيت منه تمامًا.