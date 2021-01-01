علي جمعة يجيب .. حكم صداقة الرجال للمتزوجة على فيس بوك

هل يجوز للمتزوجة أن يكون لها صديق على الفيس بوك؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والمفتي السابق، حيث سائلة تقول: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن يكون لها صديق رجل على الفيس بوك؟
هل يجوز للمتزوجة أن يكون لها صديق على الفيس بوك؟
وقال “علي جمعة”، في بيانه هل يجوز للمتزوجة أن يكون لها صديق على الفيس بوك، إن ذلك فتنة وسخافة وأوضاع لا تحتملها عاداتنا، مشيراً إلى أن البعض قد يقول بأن المجتمعات الغربية ومن بينها أمريكا أو أوروبا اعتادت على مثل هذه الأمور، ونقول لهم: الكلام بالمعروف حيث يقول تعالى:" وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب".
وتابع علي جمعة خلال برنامج “والله أعلم”: "ما يحدث من كلام “شات” حتى لو كلام مباح يمثل مصيبة عندنا الراجل مش متعود على كده ولا الست، ولو جينا في يوم من الأيام وأصبح الكلام ده عادي فسيكون له وضع تاني وحكم تاني، سبب هذا خراب للبيوت وتراقبه إذا بيكلم النساء، ولا أستطيع أن أقول بالإباحة هناك عشرات ومئات الحالات بينت أن العادات التي نسير عليها ترفض هذا، وإن كان مباحا في شريعتنا أن الكلام بين الرجل والمرأة ليس حراماً، ولكن لا ضرر ولا ضرار.
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