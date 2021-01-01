إحالة أكبر قضية تهريب آثار في تاريخ مصر بمطار جون كنيدي للجنايات

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قضية تهريب آثار


تهريب آثار.. أحال المستشار محمد محمود خلف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أمريكيا و11 مصريا للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصرية وذلك بعدما تم ضبطه فى فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي.

حيث تم ضبط المتهم في قضية تهريب آثار معه تلك القطع الأثرية مغلفة فى 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها و من بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

تهريب آثار.. جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول هرب آثارا مصرية إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات وشكل وأدار عصابة شارك فيها المتهمون من الثاني وحتى الأخير.

وكان من أغراضها تهريب آثار إلي خارج البلاد علي النحو المبين بالتحقيقات وحاز وأحرز و باع آثارا مصرية خارج البلاد ولم يكن بحوزته مستند رسمي بقيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.

تهريب آثار.. كما أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير شاركوا في عصابة كان من أغراضها تهريب أثار إلى خارج البلاد و اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تهريب الآثار محل الاتهام فوقعت الجريمة.

المصدر: elbalad

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