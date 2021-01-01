فيديو .. عبداللطيف رشيد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لـ العراق



عبداللطيف رشيد عبداللطيف رشيد



أدى عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية العراق.



وانتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب الذي تنافس فيه مع المرشح برهم صالح.



وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "رشيد حصل على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً".

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من جانبه، هنأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفي الكاظمي، عبداللطيف رشيد، بعد انتخابه رئيسا لجمهورية العراق.وقال الكاظمي في تغريدة علي “تويتر”، “نهنّئ الأخ الدكتور عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وندعو جميع القوى السياسية إلى التعاون وتوفير الدعم له”.https://twitter.com/i/status/1580581988875915266