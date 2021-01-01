أزهري : الزواج في منزل العائلة أول شرارة لخراب البيوت

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صورة الخبر: الأزهر الشريف
الأزهر الشريف


أكد إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن عقد الزواج من أشرف العقود على الأرض لأنه يجمع بين الرجل والمرأة على كلمة الله وهدي رسول الله.

وقال إبراهيم رضا في حواره مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" الإسلام اهتم بعقد الزواج وجعل للزوجة منزل منفصل بعد الزواج ".

وأضاف إبراهيم رضا:" اول شرارة لخراب البيوت هو زواج المراة في بيت عائلة، وبيت العائلة يعتبر من أسباب الطلاق بسبب تداخل الأهل في الحياة الزوجية ".

وتابع إبراهيم رضا:" بيت الزوجية هو مملكة المرأة واشترط الإسلام على الزوج أن ينشئ لزوجته مسكن خاص تعيش فيه ".

وأكمل ابراهيم رضا:" ضرب الزوج أو الزوجة يعتبر تعدي، والعلاقة الزوجية قائمة على الفضل والمودة والرحمة ، وضرب الزوجة لزوجها خطأ كبير والعكس صحيح ".

المصدر: elbalad

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