أزهري : الزواج في منزل العائلة أول شرارة لخراب البيوت

أكد إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن عقد الزواج من أشرف العقود على الأرض لأنه يجمع بين الرجل والمرأة على كلمة الله وهدي رسول الله.
وقال إبراهيم رضا في حواره مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" الإسلام اهتم بعقد الزواج وجعل للزوجة منزل منفصل بعد الزواج ".
وأضاف إبراهيم رضا:" اول شرارة لخراب البيوت هو زواج المراة في بيت عائلة، وبيت العائلة يعتبر من أسباب الطلاق بسبب تداخل الأهل في الحياة الزوجية ".
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