تستعد سامسونج لإطلاق تحديث One UI 5.0 لمستخدمي Galaxy S22 لاحقاً هذا الشهر

أكدت العملاق الكوري على خططها لإطلاق الإصدار العام من تحديث One UI 5.0 مع تحديث Android 13 لمستخدمي هواتف Galaxy S22 بدءاً من هذا الشهر.
أطلقت شركة جوجل تحديث Android 13 بشكل رسمي منذ شهرين تقريباً، واليوم تؤكد سامسونج على أن الإصدار الثابت من تحديث One UI 5.0 مع تحديث Android 13 يتوفر لمستخدمي سلسلة هواتف Galaxy S22 قريباً.
وتستمر سامسونج في الوقت الراهن في معاينة الإصدار التجريبي من تحديث One UI 5.0، حيث قدمت الشركة مؤخراً الإصدار التجريبي الرابع من One UI 5 لسلسلة Galaxy S22.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!