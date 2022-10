تستعد سامسونج لإطلاق تحديث One UI 5.0 لمستخدمي Galaxy S22 لاحقاً هذا الشهر

One UI 5.0 One UI 5.0

أكدت العملاق الكوري على خططها لإطلاق الإصدار العام من تحديث One UI 5.0 مع تحديث Android 13 لمستخدمي هواتف Galaxy S22 بدءاً من هذا الشهر.



أطلقت شركة جوجل تحديث Android 13 بشكل رسمي منذ شهرين تقريباً، واليوم تؤكد سامسونج على أن الإصدار الثابت من تحديث One UI 5.0 مع تحديث Android 13 يتوفر لمستخدمي سلسلة هواتف Galaxy S22 قريباً.



وتستمر سامسونج في الوقت الراهن في معاينة الإصدار التجريبي من تحديث One UI 5.0، حيث قدمت الشركة مؤخراً الإصدار التجريبي الرابع من One UI 5 لسلسلة Galaxy S22.

ولقد أكد المطوريين على أن الإصدار الثابت من تحديث One UI 5.0 سيتوفر للمستخدمين قبل نهاية الشهر الجاري، أيضاً وفقاً لإستراتيجية سامسونج في إطلاق التحديثات الجديدة فمن المقرر أن ينطلق الإصدار الثابت من واجهة One UI 5.0 لمستخدمي هواتف Galaxy Z Fold4 وGalaxy Z Flip4 قبل نهاية هذا العام.يذكر أن سامسونج أوضحت خلال إعلانها عن One UI 5.0 في شهر أغسطس أن الواجهة الجديدة تتيح للمستخدمين عرض widgets بشكل جديد، كما تأتي بإختيارات أكثر في تخصيص الألوان.أيضاً أضافت سامسونج آداة لدعم عرض الوسائط بملء شاشة القفل، مع شكل جديد للإشعارات، وتحسينات في سرعة حركة الرسوم من بين مميزات أخرى.