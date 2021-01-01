تستعد سامسونج لإطلاق تحديث One UI 5.0 لمستخدمي Galaxy S22 لاحقاً هذا الشهر

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تستعد سامسونج لإطلاق تحديث One UI 5.0 لمستخدمي Galaxy S22 لاحقاً هذا الشهر

صورة الخبر: One UI 5.0
One UI 5.0

أكدت العملاق الكوري على خططها لإطلاق الإصدار العام من تحديث One UI 5.0 مع تحديث Android 13 لمستخدمي هواتف Galaxy S22 بدءاً من هذا الشهر.

أطلقت شركة جوجل تحديث Android 13 بشكل رسمي منذ شهرين تقريباً، واليوم تؤكد سامسونج على أن الإصدار الثابت من تحديث One UI 5.0 مع تحديث Android 13 يتوفر لمستخدمي سلسلة هواتف Galaxy S22 قريباً.

وتستمر سامسونج في الوقت الراهن في معاينة الإصدار التجريبي من تحديث One UI 5.0، حيث قدمت الشركة مؤخراً الإصدار التجريبي الرابع من One UI 5 لسلسلة Galaxy S22.

ولقد أكد المطوريين على أن الإصدار الثابت من تحديث One UI 5.0 سيتوفر للمستخدمين قبل نهاية الشهر الجاري، أيضاً وفقاً لإستراتيجية سامسونج في إطلاق التحديثات الجديدة فمن المقرر أن ينطلق الإصدار الثابت من واجهة One UI 5.0 لمستخدمي هواتف Galaxy Z Fold4 وGalaxy Z Flip4 قبل نهاية هذا العام.

يذكر أن سامسونج أوضحت خلال إعلانها عن One UI 5.0 في شهر أغسطس أن الواجهة الجديدة تتيح للمستخدمين عرض widgets بشكل جديد، كما تأتي بإختيارات أكثر في تخصيص الألوان.

أيضاً أضافت سامسونج آداة لدعم عرض الوسائط بملء شاشة القفل، مع شكل جديد للإشعارات، وتحسينات في سرعة حركة الرسوم من بين مميزات أخرى.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تستعد سامسونج لإطلاق تحديث One UI 5.0 لمستخدمي Galaxy S22 لاحقاً هذا الشهر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70344

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager