أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

أعلن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن مجلس إدارة نادي الزمالك، حسم مصير المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع الفريق الأول.
وكتب أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مصدر داخل نادي الزمالك: فيريرا أغلق صفحة التصريحات التي خرجت ضده بعد مباراة فلامبو.. الإدارة نقلت له رسالة واضحة بأنه مستمر في تدريب الزمالك حتى آخر يوم في حياته التدريبية وليس في عقده".
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