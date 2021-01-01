أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

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فيريرا



أعلن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن مجلس إدارة نادي الزمالك، حسم مصير المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع الفريق الأول.

وكتب أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مصدر داخل نادي الزمالك: فيريرا أغلق صفحة التصريحات التي خرجت ضده بعد مباراة فلامبو.. الإدارة نقلت له رسالة واضحة بأنه مستمر في تدريب الزمالك حتى آخر يوم في حياته التدريبية وليس في عقده".

ويستعد الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا لمواجهة فلامبو البوروندي، المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

فيريرا يعقد جلسة مع جهازه المعاون:
وعقد فيريرا جلسة خاصة مع جهازه المعاون بالكامل على هامش مران أمس الأربعاء.

وتحدث المدير الفني حول الترتيبات الخاصة بالمعسكر الإسكندرية الذي سيدخله الفريق، اليوم، الخميس، وشرح بعض المهام الفنية في إطار الاستعداد لمواجهة فلامبو البوروندي بالشكل الأمثل.

وكان الزمالك تفوق على فلامبو البوروندي بهدف دون رد، في لقاء الذهاب أحرزه حسام عبد المجيد.

المصدر: elbalad

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