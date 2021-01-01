ينطلق تحديث Surface Laptop 5 بسعر يبدأ من 1000 دولار



Surface Laptop 5 Surface Laptop 5

قدمت عملاق البرمجيات في الحدث الذي أقيم اليوم تحديث Surface Laptop 5 الذي يأتي بحجم 13.5 و 15 إنش وسعر يبدأ من 1000 دولار.



ينطلق التحديث الجديد من جهاز Surface Laptop 5 بالجيل 12 من معالجات إنتل الذي تستبدل به مايكروسوفت معالجات AMD.



ويأتي جهاز Surface Laptop 5 باثنان من النماذج، على أن يأتي النموذج الأول بحجم 13.5 إنش وسعر 1000 دولار، ويأتي النموذج الثاني بحجم 15 إنش وسعر 1200 دولار،

قد يعجبك أيضا...

كما تدعم الأجهزة معايير إنتل Evo، ويأتي مع Thunderbolt 4، وWi-Fi 6، أيضاً قامت مايكروسوفت بتحديث شاشة PixelSense إلى معايير Dolby Vision IQ، ويأتي الإصدار المميز بحجم 13.5 إنش بدقة عرض 2256 في 1504 بيكسل، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 15 إنش بدقة 2496 في 1664 بيكسل، مع أبعاد 3:2.من جانب أخر لم تجري مايكروسوفت الكثير من التغييرات على التصميم الخارجي للجهاز، إلا أن الشركة أضافت لون أخضر جديد في الإختيارات المتاحة من ألوان جهاز Surface Laptop 5.وتصل الذاكرة في الجهاز إلى 32 جيجا بايت رام، مع سعة تصل إلى 1 تيرابايت، وكرت الشاشة المدمج Intel Iris Xe، كما يضم الجهاز مستشعر IR لدعم تقنية Windows Hello للتسجيل بتقنية التعرف على الوجه.أيضاً يضم الجهاز كاميرة webcam بدقة 720 بيكسل، مع اثنان من الميكروفونات ومكبر Omnisonic، ودعم تقنية Dolby Atmos، وتستمر البطارية في الجهاز بعمر شحن يصل إلى 18 ساعة في الإصدار المميز بحجم 13 إنش، و17 ساعة للإصدار المميز بحجم 15 ساعة.