ينطلق هاتف Infinix Hot 20 بكاميرة مزدوجة ومعالج Helio G85



Infinix Hot 20 Infinix Hot 20

أعلنت شركة Infinix عن هاتف Infinix Hot 20 الذي يأتي برقاقة معالج Helio G85، وكاميرة خلفية مزدوجة، وسعر يبدأ من 126 دولار.



يضم Infinix Hot 20 شاشة IPS LCD بحجم 6.82 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 720 في 1640 بيكسل، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، وتتميز بأبعاد 20.5:9، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz ومعدل لمس 180Hz.



كما يتميز Infinix Hot 20 برقاقة معالج Helio G85، والتي تأتي مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

قد يعجبك أيضا...

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع عدسات بتقنية الذكاء الإصطناعي وفلاش LED، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل والتي تدعم تقنية التعرف على الوجه، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 18W، كما يضم الهاتف منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، وفتحة لبطاقة microSD.ويدعم Infinix Hot 20 نظام تشغيل Android 12 مع واجهة XOS 10.6، ويدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.0، ويأتي بفتحة لاثنان من شرائح SIM.كما يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 126 دولار.