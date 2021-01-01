تعيد Valve تصميم تطبيق Steam للهاتف المحمول ليتم تسجيل الدخول باستخدام رمز الاستجابة السريعة

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طرحت Valve الإصدار المعاد تصميمه من تطبيق Steam للهاتف المحمول لنظامي Android و iOS، والذي كانت تختبره منذ أغسطس على الأقل من هذا العام.



وعلى ما يبدو، تمنحك طريقة تسجيل الدخول الجديدة طريقة للوصول إلى حساب Steam الخاص بك دون الحاجة إلى كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يتم استخدام بيانات اعتماد المصادقة ذات العاملين المخزنة في هاتفك للتحقق من هويتك.



وإذا كنت تستخدم طريقة تسجيل الدخول عبر QR في Steam، فسيعرض لك التطبيق صفحة تأكيد تحتوي على تفاصيل، مثل خريطة بالموقع التقريبي للجهاز الذي تقوم بتسجيل الدخول إليه، بعد مسح الرمز باستخدام هاتفك. وبهذه الطريقة، يمكنك التأكد من موافقتك على محاولة تسجيل الدخول الخاصة بك

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إذا كنت تفضل استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول، فسيظل التطبيق يسألك عما إذا كنت ترغب في قبول أو رفض محاولة تسجيل الدخول.وإذا كنت تريد التأكد من عدم وجود جهاز مرتبط بحسابك لا ترغب فيه، فيمكنك الآن مراجعة وإلغاء الوصول إذا لزم الأمر في صفحة الأجهزة المصرح بها.كما يعرض تطبيق Steam المحمول الجديد الآن جميع ألعابك في المكتبة. عند النقر فوق صورة غلاف اللعبة في القائمة، ستجد خيارًا يتيح لك تنزيل اللعبة عن بُعد على جهاز الحاسب الخاص بك، وخيارًا آخر يمنحك القدرة على إلغاء تثبيتها.تشتمل الميزات الجديدة الأخرى على تجربة تصفح محسّنة في المتجر لشاشات الأجهزة المحمولة وإشعارات Steam القابلة للتخصيص للمبيعات والصفقات وطلبات الصداقة والفئات الأخرى.