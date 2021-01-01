تعيد Valve تصميم تطبيق Steam للهاتف المحمول ليتم تسجيل الدخول باستخدام رمز الاستجابة السريعة

طرحت Valve الإصدار المعاد تصميمه من تطبيق Steam للهاتف المحمول لنظامي Android و iOS، والذي كانت تختبره منذ أغسطس على الأقل من هذا العام.
وعلى ما يبدو، تمنحك طريقة تسجيل الدخول الجديدة طريقة للوصول إلى حساب Steam الخاص بك دون الحاجة إلى كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يتم استخدام بيانات اعتماد المصادقة ذات العاملين المخزنة في هاتفك للتحقق من هويتك.
وإذا كنت تستخدم طريقة تسجيل الدخول عبر QR في Steam، فسيعرض لك التطبيق صفحة تأكيد تحتوي على تفاصيل، مثل خريطة بالموقع التقريبي للجهاز الذي تقوم بتسجيل الدخول إليه، بعد مسح الرمز باستخدام هاتفك. وبهذه الطريقة، يمكنك التأكد من موافقتك على محاولة تسجيل الدخول الخاصة بك
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