قبل الإطلاق تسريب مواصفات هاتف OPPO Reno 9



OPPO Reno 9 OPPO Reno 9

زعمت بعض التقارير أن مجموعة Reno 9 قد تصبح رسمية في وقت مبكر من شهر نوفمبر في الصين. وقبل وقت طويل من الإطلاق، تم تسريب المواصفات المزعومة لهاتف Reno 9 بواسطة Digital Chat Station.



وفقًا للتسريب، سيحتوي الجهاز على شاشة OLED منحنية الحافة بقياس 6.7 بوصة. وستوفر الشاشة دقة Full HD+ تبلغ 1080 × 2412 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 778G Plus و 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.



تتميز مجموعة Reno 8 بكاميرا أمامية Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل، في حين من الخلف يوجد كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل. لم يذكر التسريب أي شيء عن الكاميرات الأخرى للجهاز.

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سيتم دعم الجهاز ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير والتي ستدعم الشحن السريع بقوة 67 واط. كما سيحتوي الجهاز على مستشعر لبصمات الأصابع تحت الشاشة، ومن المحتمل أن يتم يدعم نظام Android 13.