قبل الإطلاق تسريب مواصفات هاتف OPPO Reno 9

زعمت بعض التقارير أن مجموعة Reno 9 قد تصبح رسمية في وقت مبكر من شهر نوفمبر في الصين. وقبل وقت طويل من الإطلاق، تم تسريب المواصفات المزعومة لهاتف Reno 9 بواسطة Digital Chat Station.
وفقًا للتسريب، سيحتوي الجهاز على شاشة OLED منحنية الحافة بقياس 6.7 بوصة. وستوفر الشاشة دقة Full HD+ تبلغ 1080 × 2412 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 778G Plus و 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.
تتميز مجموعة Reno 8 بكاميرا أمامية Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل، في حين من الخلف يوجد كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل. لم يذكر التسريب أي شيء عن الكاميرات الأخرى للجهاز.
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