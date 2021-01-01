يتوفر تطبيق 1Password 8 الآن على Apple Watch



Apple Watch Apple Watch

أعلنت AgileBits عن إطلاق تطبيق 1Password 8 لساعة Apple Watch، وهو امتداد طبيعي لتطبيق iOS الخاص بها والذي يكمل طرح الإصدار الجديد من مدير كلمات المرور متعدد الأنظمة الأساسية.



يمنح تطبيق1Password على ساعة أبل المستخدمين وصولاً قابلاً للتخصيص إلى أي شيء تقريبًا في حساب 1Password الخاص بهم، حتى إذا كانوا لا يملكون جهاز iPhone أو اتصال بالإنترنت، وفقًا للمطورين. ويوفر التطبيق أيضًا الدعم الكامل لمضاعفات وجه الساعة.



يتيح 1Password لـ Apple Watch للمستخدمين عرض الحقول المخصصة (بما في ذلك الملاحظات متعددة الأسطر) وأيقونات العناصر المخصصة. يمكن للمستخدمين تعيين عناصر فردية في حساب 1Password الخاص بهم باستخدام ‌iPhone‌ لمزامنتها بشكل آمن مع Apple Watch.

قد يعجبك أيضا...

علاوةً على ذلك، يدعم 1Password إمكانية Markdown للملاحظات، بالإضافة إلى القدرة على عرض كلمات المرور في النوع الكبير، مما يجعلها أكثر راحة للقراءة على شاشة أصغر.يأتي التطبيق متاح للتنزيل الآن على متجر تطبيقات أبل مع اشتراك شهري بقيمة 3.99 دولار للوصول غير المحدود عبر العديد من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك iOS و macOS و Windows و Android وغيرها. يتوفر إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا.