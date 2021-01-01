يتوفر تطبيق 1Password 8 الآن على Apple Watch

أعلنت AgileBits عن إطلاق تطبيق 1Password 8 لساعة Apple Watch، وهو امتداد طبيعي لتطبيق iOS الخاص بها والذي يكمل طرح الإصدار الجديد من مدير كلمات المرور متعدد الأنظمة الأساسية.
يمنح تطبيق1Password على ساعة أبل المستخدمين وصولاً قابلاً للتخصيص إلى أي شيء تقريبًا في حساب 1Password الخاص بهم، حتى إذا كانوا لا يملكون جهاز iPhone أو اتصال بالإنترنت، وفقًا للمطورين. ويوفر التطبيق أيضًا الدعم الكامل لمضاعفات وجه الساعة.
يتيح 1Password لـ Apple Watch للمستخدمين عرض الحقول المخصصة (بما في ذلك الملاحظات متعددة الأسطر) وأيقونات العناصر المخصصة. يمكن للمستخدمين تعيين عناصر فردية في حساب 1Password الخاص بهم باستخدام iPhone لمزامنتها بشكل آمن مع Apple Watch.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!