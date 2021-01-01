لا تتجاهلها أبدًا.. تقنية الدوائر الخضراء والبرتقالية بهواتف آيفون



آيفون آيفون

يتمتع نظام التشغيل آيفون IOS من شركة آبل الأمريكية، بعدد كبير للغاية من الميزات منها الأمان والخصوصية.



ووفقا لموقع ذا صن، تحتوي هواتف آيفون على تقنية مهمة تمنح المستخدمين المزيد من الشفافية والامان، حيث يجب على المستخدم الاهتمام بالدوائر الخضراء والبرتقالية على جهاز iPhone فقد تكون علامة تحذير كبيرة".



يفيد التنبيه الرسمي من Apple، بأنه تم تنشيط الميكروفون أو الكاميرا ويضيء التنبيه الذي تم تقديمه في تحديث iOS في عام 2020، كما تم تنشيط الميكروفون أو الكاميرا، هذا يعني أنه إذا كان أي تطبيق يقوم بتسجيل لك خلسة، فستعرف ذلك.

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تظهر نقطة خضراء في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الكاميرا، ويكون لونه برتقاليًا إذا تم تنشيط الميكروفون، من خلال التمرير السريع إلى مركز التحكم الخاص بك، ستتمكن من رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم الميكروفون، إذا كنت تشك في أن شيئًا ما يتطفل عليك في حين أنه لا ينبغي أن يكون كذلك، فيجب عليك التحقق من أذونات التطبيق في الإعدادات، يمكنك رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا، على سبيل المثال.للوصول إلى الميزة ، ستحتاج إلى استخدام جهاز يعمل بنظام iOS 14 أو 15.أوضحت شركة Apple في عام 2020: "الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وهي جوهر كل ما نقوم به".قالت "هذا هو السبب في أننا مع iOS 14، نمنحك مزيدًا من التحكم في البيانات التي تشاركها والمزيد من الشفافية حول كيفية استخدامها.تابعت "يظهر مؤشر في الجزء العلوي من شاشتك عندما يستخدم أحد التطبيقات الميكروفون أو الكاميرا. وفي مركز التحكم ، يمكنك معرفة ما إذا كان أحد التطبيقات قد استخدمهما مؤخرًا."بالطبع، سوف يضيء الضوء عندما يستخدم أي تطبيق الميكروفون أو الكاميرا، هذا يعني أنه سيظهر حتى عند استخدام تطبيق الكاميرا أو تسجيل مقطع فيديو على Instagram، لذلك لا داعي للذعر في اللحظة التي ترى فيها هذا التوهج الأخضر أو ??البرتقالي ، ما عليك سوى أن تقلق إذا كان يظهر في حالة عدم استخدام الهاتف".يمكنك أيضًا التحقق بسهولة لمعرفة التطبيقات التي قد تحتاج اذونات الكاميرا او الميكروفون، لمعرفة ذلك ، توجه إلى الإعدادات> الخصوصية> الميكروفون.سيؤدي هذا إلى عرض قائمة ضخمة من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الميكروفون الخاص بك.وسيحتوي أيضًا على تطبيقات تريد الوصول إلى الميكروفون الخاص بك ، لكنك لم تقم بتمكينها.يمكنك تبديل الوصول إلى الميكروفون أو إيقاف تشغيله للتطبيقات الفردية في أي وقت، لذلك إذا كنت قلقًا بشأن تطبيق معين، فمن السهل إيقاف تشغيل الميكروفون في ثوانٍ.