تطلق آبل تحديثا لأنظمة حواسبها المحمولة قريبا

أعلنت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل قد تطلق تحديثا جديدا لأنظمة حواسب iPad قريبا.
ومن جهته أشار الصحفي والمحلل الشهير، مارك غورمان إلى "أن آبل عادة ما تعلن عن تحديث أنظمة iPadOS مع كل تحديث جديد لأنظمة هواتف آيفون، لكنها هذه المرة غيّرت استراتيجيتها، ومن المفترض أن تعلن عن iPadOS 16.1 قبل نهاية أكتوبر الجاري، وستوفره مباشرة للمستخدمين".
وتبعا لأحدث التسريبات فإن iPadOS 16.1 سيحمل معه العديد من التصحيحات البرمجية التي ستعالج مشكلات كان يعاني منها بعض مستخدمي iPad، كما سيحمل واجهات استخدام جديدة، ورموزا تعبيرية أكثر تنوعا.
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