(فيديو) :«باقة النت بتخلص من نص الشهر» .. الدكتور خالد شريف يشرح الأسباب

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قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي وخبير تكنولوجيا المعلومات، إن الشركة المصرية للاتصالات بداية من 2015 بدأت في النهضة الشاملة في البنية التحتية في الاتصالات بعد توجيهات الرئيس السيسي للتوسع في تقديم خدمات الإنترنت، ونجاح التحول الرقمي.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن الفترة من 2019، وحتى 2022 شهدت طفرة في توصيل شبكة من الألياف الضوئية لدعم الإنترنت السريع.



وأوضح أن متوسط الاستهلاك المصريين 270 جيجا شهريا ولا نتجاوز 300 جيجا، لافتًا إلى أن الباقة أصبحت تنتهي في منتصف الشهر نتيجة زيادة السرعة أصبح لدي المستهلك قدرة أكبر في تحميل مما يستهلك الباقة سريعًا، مؤكدًا أن أكثر المواقع التي يزورها المصريون اليوتيوب.