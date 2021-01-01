روسيا تضع «فيس بوك وإنستجرام» على قائمة «المنظمات الإرهابية»..بسبب المنشورات..

وضعت روسيا شركة ميتا «meta»، المالكة لتطبيقات Facebook وInstagram، على قائمة المنظمات الإرهابية والمتطرفة، حيث قررت موسكو حظر المنصتين بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية الرسمية.
يشار إلى أن القرار يأتي بمثابة رد من السلطات الروسية على إعلان شركة ميتا قبول السماح بمنشورات ضد روسيا، من بينها ما تدعو إلى «قتل الغزاة الروس»، في أوكرانيا، إثر اعتداءاتهم المتكررة ولكن ذلك دون نشر أي تهديدات جدية ضد المدنيين.
بالمقابل رفضت شركة ميتا هذه الاتهامات الروسية بأن يتم تصنيفها كمروج للمشاعر المعادية لروسيا وقررت استثناءً مؤقتا لسياساتها الطبيعية بفعل الغزو المستمر لأوكرانيا كي تسمح للمتضررين بالتعبير عن مشاعرهم ضد القوات الروسية، وعليه استأنفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بمحكمة موسكو ضد قرار الحظر الروسي، وأيدته المحكمة لشهر يونيو القادم.
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