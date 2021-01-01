تحظى سيارة MG HS بأكبر زيادة سعرية من وكيل MG هذا الإسبوع

باعتبارها وكيلا لسيارات MG (إم جي) في مصر، تقدم شركة المنصور للسيارات العديد من سيارات الشركة الإنجليزية في مصر، ومنهم سيارات سيدان وSUV.
ومؤخرا بعد تعديلات رسمية في الأسعار برز موديل 2022 من سيارتها MG HS (ام جي اتش اس) بشكل واضح، وذلك لأنه الموديل الذي حظى بأكثر زيادة سعرية هذا الأسبوع بين الزيادات الأخرى على باقي سيارات الشركة.
وبلغت هذه الزيادة 60 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات موديل 2022 كالتالي:
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