تحظى سيارة MG HS بأكبر زيادة سعرية من وكيل MG هذا الإسبوع



MG HS MG HS

باعتبارها وكيلا لسيارات MG (إم جي) في مصر، تقدم شركة المنصور للسيارات العديد من سيارات الشركة الإنجليزية في مصر، ومنهم سيارات سيدان وSUV.



ومؤخرا بعد تعديلات رسمية في الأسعار برز موديل 2022 من سيارتها MG HS (ام جي اتش اس) بشكل واضح، وذلك لأنه الموديل الذي حظى بأكثر زيادة سعرية هذا الأسبوع بين الزيادات الأخرى على باقي سيارات الشركة.



وبلغت هذه الزيادة 60 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات موديل 2022 كالتالي:

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- فئة أولى من 630 إلى 690 ألف جنيه (زيادة 60 ألف جنيه).- فئة ثانية من 635 إلى 695 ألف جنيه (زيادة 60 ألف جنيه).- فئة ثالثة من 640 إلى 700 ألف جنيه (زيادة 60 ألف جنيه).جدير بالذكر أن الفئات السابقة تحمل نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 169 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة تنقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة.