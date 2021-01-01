ينطلق شيفروليه تراكس 2024 الجيل الجديد رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”



شيفروليه تراكس 2024 شيفروليه تراكس 2024

المربع نت – كشفت شيفروليه الستار عن تراكس 2024 الجيل الجديد كلياً بحجم أكبر وسعر أرخص وتصميم أكثر جاذبية للخارجية والداخلية، وستنطلق في الأسواق في ربيع 2023 كأرخص سيارة في مجال شيفروليه.



وتغيرت أبعاد السيارة بشكل ملحوظ بعد ازدياد طولها وانخفاض ارتفاعها ، ووضحت شيفروليه أن مساحة تحريك الأقدام في الخلف، والمساحة التخزينية في صندوق الأمتعة تحسنت مقارنة بالجيل السابق.



محرك واحد وداخلية أفخم لشيفروليه تراكس 2024 الجيل الجديد

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وستتوفر شيفروليه تراكس 2024 الجديدة بمحرك واحد ، 1.2 لتر 3 سلندر تيربو بقوة 137 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي قياسي 6 سرعات ونظام دفع أمامي، ولن يتوفر الدفع الرباعي في السيارة.وسيبدأ سعر تراكس فئة LS الأساسية من 21,500 دولار (80,600 ريال) قبل الضرائب، ما يجعلها واحدة من أرخص سيارات الـ SUV في الأسواق، وتشمل مواصفاتها القياسية شاشة لمسية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، وعدد من أنظمة السلامة العصرية مثل المساعدة على البقاء في حارة الطريق، وأشعة عالية أوتوماتيكية، والتحذير المبكر من التصادم، وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي، وراصد النقطة العمياء، والمزيد.الفئات الأعلى في المجال مثل iRS و LT تحظى بتصميم أكثر رياضية وإضافات خاصة مثل جنوط 19 إنش ولمسات كروم خارجية، مع توافر شاشة لمسية 11 إنش أكبر حجماً للنظام الترفيهي، ونظام كروز كونترول متكيف، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ، وسقف شمسي، ومقعد سائق يمكن تعديل وضعياته كهربائياً، ومقاعد يمكن تدفئتها، وتشغيل المحرك عن بعد، وشاحن لاسلكي للجوال، وتأتي جميع الفئات بنظام عزل صوتي مفعل.