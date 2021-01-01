يظهر تويوتا كامري الجيل القادم بالشكل التخيلي



تويوتا كامري تويوتا كامري

المربع نت – طرحت تويوتا الجيل الحالي من كامري في بداية 2017 في معرض ديترويت الدولي، واستلمت السيارة تحديثات منتصف العمر في 2020 مع دخول الجيل الحالي للعام الخامس من الإنتاج بمحرك 6 سلندر اختياري وإصدار “ظل الليل” الحصري الجذاب في عدة أسواق عالمية.



وتراوح عمر الأجيال السابقة لكامري بين 5 و6 أعوام بالمتوسط، ما يعني أن تويوتا بدأت بتطوير الجيل القادم بالفعل للسيارة الرائجة، وقرر الفريق الروسي المخضرم Kolesa رسم صور تخيلية لكامري القادمة، بلغة تصميم مستوحاة من تويوتا كراون الجديدة.



ويظهر تأثير كراون في المقدمة بشكل خاص، والتي نرى فيها الشبك الأمامي الضخم في الجوانب السفلية من المصد، مع مصابيح أمامية مسحوبة للوراء، وفي الخلف نرى مصابيح ضيقة وشريط ضوئي LED ممتد بعرض الخلفية بأكملها، وجناح خلفي صغير فوق صندوق الأمتعة لمنح السيارة لمسة رياضية.

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وتكتمت تويوتا على تفاصيل الجيل القادم من كامري ولكن من المتوقع طرحه خلال عامين أو ثلاثة على أقصي تقدير، مع استمرار المنصة الحالية للسيارة والتخلي عن محرك 6 سلندر الاختياري الحالي على الأغلب في ظل التوجهات الحالية في السوق لتصغير المحركات بغرض خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة منها.