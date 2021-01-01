من فولفو بقوة 517 حصان بولستار 3 هي SUV فاخرة جديدة كلياً

بولستار هي علامة سيارات كهربائية فاخرة تابعة لشركة فولفو السويدية المملوكة لمجموعة جيلي الصينية، وطرحت العلامة أول موديل لها باسم بولستار 1، والذي حقق نجاحاً متوسطاً ونشر اسم العلامة بين المهتمين بالمجال الكهربائي، وقدمت العلامة بعدها موديل بولستار 2 بأسعار أرخص نسبياً، والآن كشفت بولستار عن أول SUV كهربائية لها باسم بولستار 3.
وتحظى بولستار 3 بتصميم جذاب مماثل لأول موديلين للعلامة، بشبك أمامي خماسي الجوانب، ومصابيح أمامية مشابهة لمطرقة ثور، مع شريط ضوئي ممتد بعرض السيارة بأكملها، وسقف رشيق مماثل للكوبيه.
كما استلمت السيارة جنوط 21 إنش أمامية و22 إنش خلفية، ووصفت بولستار السيارة بـ SUV ديناميكية عالية الأداء، بمعامل سحب 0.29 لا بأس به، ولكنه أضعف بكثير من مرسيدس EQS بمعامل سحب 0.20، وتيسلا موديل اكس بمعامل سحب 0.24، مع العلم أن معامل السحب يقيس مقاومة الهواء، وكلما ازداد الرقم، كلما ازدادت مقاومة الهواء وانخفضت سرعة وديناميكية السيارة.
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