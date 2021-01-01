من فولفو بقوة 517 حصان بولستار 3 هي SUV فاخرة جديدة كلياً



بولستار 3 بولستار 3

بولستار هي علامة سيارات كهربائية فاخرة تابعة لشركة فولفو السويدية المملوكة لمجموعة جيلي الصينية، وطرحت العلامة أول موديل لها باسم بولستار 1، والذي حقق نجاحاً متوسطاً ونشر اسم العلامة بين المهتمين بالمجال الكهربائي، وقدمت العلامة بعدها موديل بولستار 2 بأسعار أرخص نسبياً، والآن كشفت بولستار عن أول SUV كهربائية لها باسم بولستار 3.



وتحظى بولستار 3 بتصميم جذاب مماثل لأول موديلين للعلامة، بشبك أمامي خماسي الجوانب، ومصابيح أمامية مشابهة لمطرقة ثور، مع شريط ضوئي ممتد بعرض السيارة بأكملها، وسقف رشيق مماثل للكوبيه.



كما استلمت السيارة جنوط 21 إنش أمامية و22 إنش خلفية، ووصفت بولستار السيارة بـ SUV ديناميكية عالية الأداء، بمعامل سحب 0.29 لا بأس به، ولكنه أضعف بكثير من مرسيدس EQS بمعامل سحب 0.20، وتيسلا موديل اكس بمعامل سحب 0.24، مع العلم أن معامل السحب يقيس مقاومة الهواء، وكلما ازداد الرقم، كلما ازدادت مقاومة الهواء وانخفضت سرعة وديناميكية السيارة.

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وتعتمد بولستار 3 على بطارية 111 كيلوواط\س بمدى صافي إجمالي 480 كيلومتر، مع إمكانية شحن 70% من البطارية خلال نصف ساعة بالشواحن السريعة، وتعتمد الـ SUV على محركين كهربائيين بقوة 489 حصان وعزم دوران 840 نيوتن متر، مع إمكانية رفع الأرقام إلى 517 حصان و910 نيوتن متر عند شراء حزمة الأداء الخاصة بـ 6000 دولار.داخلية عصرية فاخرة لبولستار 3 الجديدةبالنسبة للداخلية فتشمل مزاياها شاشة لمسية 14.5 إنش فوق الكونسول الأوسط، مع تطبيقات خرائط جوجل ومساعد جوجل الصوتي، والتحديثات البرمجية عبر الهواء، وآبل كاربلاي للتكامل مع الجوال.وسيبدأ تسليم بولستار 3 الجديدة للعملاء في 2023 بأسعار تبدأ من 85,300 دولار – 320 ألف ريال.