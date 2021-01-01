خبير السيارات : «أسعار السيارات حاليًا أكبر من سعرها الحقيقي بكثير»



أحمد بهاء أحمد بهاء

أكد أحمد بهاء، خبير السيارات، أن أسعار السيارات في السوق حاليًا أكبر من سعرها الحقيقي بكثير، بسبب ارتفاع الدولار بالإضافة إلى ندرة المعروض من السيارات.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، على قناة «إم بي سي مصر» أن أزمة ارتفاع الأسعار سوف تختفي بعد فتح استيراد السيارات مرة أخرى.



وأوضح أن المستقبل للسيارات التي تجمع في مصر محليًا، وهناك بعض المصانع في مصر تصدر سيارات للخارج في ظل الأزمة الحالية.

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ونصح المواطنين بعدم شراء سيارات في الوقت الحالي إذا كانوا لا يحتاجون السيارة بشكل ضروري.