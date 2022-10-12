«وزارة الزراعة» تنظم برنامج تدريبي دولي على أنظمة إدارة سلامة الغذاء



الدكتور محمد عبد الحكيم الدكتور محمد عبد الحكيم

قام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لوزارة الزراعة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية المستدامة بتنفيذ البرنامج التدريبي الدولي "أنظمة إدارة سلامة الغذاء" والذي قام بتنظيمه المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن بعد "أونلاين".



وشارك المعمل بخبراته لتدريب وتأهيل أكثر من 40 متدربًا من سلطنة عمان وقام بتنفيذ التدريب الدكتور محمد عبد الحكيم نائب رئيس قسم الميكروبيولوجي بالمعمل حيث تضمنت الدورة المواصفة الدولية 22000 لعام 2018 وأيضا الإشتراطات الأساسية والمواصفات المنظمة لعمل جهات منح الشهادات واعتماد هذه الجهات المراجعات الداخلية طبقا للمعيار الدولي 19011 واستمر التدريب لمدة خمس أيام على التوالي.



جدير بالذكر أن المعمل يضم العديد من الخبرات في مجال سلامة الغذاء في مصر والوطن العربي كأحد الجهات الرائدة في هذا المجال ويسعى المعمل دائما لتقديم خدماته والمساهمة بخبراته بالإضافة لدوره في مجال تحليل الملوثات لدعم المختصين بالدول العربية والأفريقية وتأهيلهم في مجال سلامة الغذاء.