«ممنوع دخول البشر» أماكن على وجه الأرض لا يسمح لأحد بزيارتها..

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بالرغم من تنوع الأماكن السياحية على مستوى دول العالم، إلا أنّ ما يجهله البعض؛ أنّ هناك أماكن على وجه الأرض لا يسمح لأحد بزيارتها، بسبب أنّ هذه المناطق قد تشكل خطرًا على حياة زائريها، أو كونها تقع ضمن المناطق السرية التي يمنع الدخول إليها أو غير ذلك من الأسباب التي تجعلها غير مؤهلة لاستبقال الزائرين.



أخطر الأماكن على وجه الأرض

ومن بين أخطر الأماكن على وجه الأرض، أشارت مجلة Reader's Digest الأمريكية إلى جزيرة الأفاعي بالبرازيل، والتي تعتبر موطنًا لعدد هائل من أكثر الثعابين فتكًا في العالم، إذ يعتبر سم أفعى رأس الرمح الذهبية سامًا لدرجة أنّه يُذيب اللحم البشري حول اللدغة.



ويدعي البعض أن هناك ثعبانًا واحدًا لكل متر مربع في مناطق معينة، ولأسباب تتعلق بالسلامة؛ لا تسمح الحكومة البرازيلية بتواجد الزوار في هذه لمنطقة، ويلزم وجود طبيب في الفريق ضمن أي زيارات بحثية.

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أغرب المعلومات على وجه الأرضوذكر موقع climatekids.nasa، بعض من أغرب المعلومات على وجه الأرض من بينها أنّ الجاذبية ليست هي نفسها في كل مكان، بسبب أن طبيعة الأرض ليست واحدة فهناك الجبال والمحيطات والوديان وغيرها من المعالم التي تتسبب في اختلافات واضحة في الجاذبية، إذ يُجرى الكشف عن اختلافات الجاذبية من خلال مهمة تسمى GRACE على قمر صناعي يدور حول الأرض يقوم بتخطيط الجاذبية عبر السطح.ومن بين أغرب المعلومات أيضًا، أنّ الأرض عندما تشكّلت لأول مرة قبل 4.6 مليار سنة، كان اليوم يبلغ طوله حوالي 6 ساعات، ومنذ ذلك الحين بدأ تباطؤ كوكب الأرض في دورانه، وأصبح يستغرق وقتًا أطول لتدور حول نفسها.فمع كل 100 عام، فإنّ اليوم يحصل على حوالي 0.0017 ثانية أطول، بسبب أنّ القمر يعمل على بطء دوران الأرض بسبب تأثير المد والجزر الذي يخلقه، فضلًا عن ارتفاع المد والجزر على مستوى الكرة الأرضية والذي يخلق قوة تبطئ أيضًا دوران الأرض.أخطر إنسان على وجه الأرضوبحسب موقع «سكاي نيوز» بالعربية فإنّ أخطر إنسان على وجه الأرض، أو كما يطلق عليه «أخطر رجل على الكوكب» العملاق البريطاني مارتن فورد، وهو لقب ساعده في كسب شعبية كبيرة في عالم الفنون القتالية، إذ يبلغ من العمر 39 عامًا، يصل طول قامته لـ207 سم، ويزن أكثر من 136 كيلو، وهو ممثل بريطاني شهير ولاعب كمال أجسام ومدرب شخصي يتابعه أكثر من أربعة ملايين متابع على إنستجرام.أغرب الأشياء على وجه الأرضوبحسب مجلة Reader's Digest، فإنّ من أغرب الأشياء على وجه الأرض، هو قبر تشين شي هوانغ الإمبراطور الأول للصين، والذي اكتشفه المزارعون، في عام 1974، ومنذ ذلك الحين عثر علماء الآثار على حوالي 2000 جندي من الطين ويتوقعون أنه لا يزال هناك 8000 آخرين مكشوفين، وعلى الرغم من أعمال التنقيب، منعت الحكومة الصينية علماء الآثار من لمس المقبرة المركزية بجثة تشين شي هوانغ، التي تم إغلاقها منذ 210 قبل الميلاد أما أعمال التنقيب حتى لا يتم إتلاف القطع الأثرية القديمة.أكثر الأماكن رعبا على كوكب الأرضوبحسب المجلة الأمريكية، فإنّ جزيرة الطاعون في إيطاليا تعتبر ضمن أكثر الأماكن رعبًا على كوكب الأرض، إذ تعد هذه الجزيرة مكانًا للحجر الصحي وتضم ضحايا مرض الطاعون ومستشفى الأمراض العقلية وتسمى هذه الجزيرة «بوفيليا» وتقع تحديدًا في بحيرة البندقية فى إيطاليا، واستُخدمت لأغراض غير سارة على مر السنين.وخلال وباء الطاعون الأسود، شهدت الجزيرة حرق ودفن العديد من الناس على أرضها، وجرى استخدامها كمستشفى للأمراض العقلية والمعدية والمصابين بالطاعون، وألقى فيها الآلاف من الضحايا البشرية، بما في ذلك الأطفال والرضع، فقد شهدت الجزيرة وفاة أكثر من 160 ألف شخص على أرضها.ومن بين أكثر الأماكن رعبًا، فندق «سالتو» المسكون في كولومبيا، والذي يقع في هاوية صخرية بالقرب من شلالات تيكينداما، والذي كان واحدًا من بين الأماكن المفضلة للانتحاريين لقتل أنفسهم، وأشارت الأساطير التي أحاطت بهذا الفندق، إلى أنّ الزائرين قد شاهدوا أشباحًا أو سمعوا صراخًا مدمرًا من داخل الفندق، إذ ربما تعود هذه الأصوات من أروح تتألم أو لا ترقد بسلام.مكان لا يوجد فيه بشر أبدًاوبحسب موقع distractify، والتي أشارت إلى مكان لا يوجد فيه بشر أبدًا وهو جزيرة ديسبشن التي تقبع في أحضان بركان في القارة القطبية الجنوبية، وليس لها إلا ميناء آمن واحد، ولا يزورها إلا عدد محدود جدًا من السائحين.