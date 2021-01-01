إزالة حصوات الكلى دون ألم..بطريقة مبتكرة..

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كشف باحثون، عن علاج جديد بالموجات فوق الصوتية لحصوات الكلى، وهذا ما قد يوفر راحة خالية من الألم أثناء استيقاظ المريض.



وقال الباحثون، إن غالبًا ما تكون حصوات الكلى مؤلمة للغاية، وفي معظم الحالات، يطلب من المرضى التخلص منها، أحيانًا لأسابيع، على أمل أن تمر الحصاة في النهاية عبر المسالك البولية، ومن الكلى إلى المثانة من تلقاء نفسها، ولكن بالنسبة لواحد من كل أربعة مرضى تقريبًا، لم يحدث ذلك مطلقًا، مما أدى إلى التدخل الجراحي.



وتشير دراسة حديثة، إلى أنه قد يكون هناك طريقة أخرى علاج غير جراحي وأقل حدًا من الألم يستخدم نوعين من الموجات فوق الصوتية لصعق "حصوات الحالب"، مما يؤدي إلى تكسيرها وإخراجها وإعادة وضعها من أجل تمرير الحصوات أسهل وأسرع.

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وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور إم كينيدي هول، أستاذ في قسم طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل، أن الطريقة المبتكرة تعمل على كسر الحصوات إلى أجزاء ثم تحريك الشظايا نحو المخرج حتى تمر.