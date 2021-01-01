

أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك

يساعد النظام الغذائي في الحفاظ على قوة البصر وتقليل خطر الاصابةو يساعد في الحفاظ على صحة شبكية العين وتحسين البصر.

يعتقد كثيرون أن صحة العين تعتمد على تجنُّب الشاشات، وعدم الإجهاد المستمر لها، أو تجنُّب الأسباب التي تؤدي إلى جفافها فقط، ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فالعين مثل أيّ عضو من أعضاء الجسم، تزداد حمايتها وتعزيز وظائفها بالأطعمة المفيدة والغذاء الصحي.. إليكِ الأطعمة المفيدة لشبكية العين:



1- الفلفل الأحمر الحلو



الفلفل الحلو مفيد للأوعية الدموية في العينين، ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

يمنحك الفلفل الحلو أكبر كمية من فيتامين سي C لكل سعرة حرارية، وهو مفيد للأوعية الدموية في العينين، ويشير العلم إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.. كما ويوجد الفيتامين سي في العديد من الخضروات والفواكه، بما في ذلك الملفوف الصيني والقرنبيط والبابايا والفراولة، وستعمل الحرارة على تكسير فيتامين سي؛ لذا يُفضّل تناوله نيئاً عندما تستطيعين، كما يحتوي الفلفل ذو الألوان الزاهية، أيضاً على فيتاميني A وE.

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2- بذور عبّاد الشمس والمكسراتتحتوي كل واحدة من هذه البذور أو اللوز على نصف كمية فيتامين إي E، التي توصي بها وزارة الزراعة الأمريكية للبالغين يومياً، ووجدت دراسة كبيرة أن فيتامين E، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى، يمكن أن يساعد في إبطاء تدهور الضمور البقعي للعين المرتبط بالعمر، وقد يساعد أيضاً في منع إعتام عدسة العين. والبندق والفول السوداني وزبدة الفول السوداني، هي أيضاً مصادر جيدة لفيتامين E.3- الخضروات الورقية الداكنةمثل الكرنب والسبانخ والهندباء؛ فهي غنية بالفيتامينات C وE، ولديها أيضاً كاروتينات اللوتين وزياكسانثين، وتقلل هذه الأشكال النباتية من فيتامين أ A، من خطر الإصابة بأمراض العين طويلة الأمد، بما في ذلك إعتام عدسة العين.4- سمك السلمونتحتاج شبكية العين إلى نوعين من أحماض أوميغا 3 الدهنية؛ لتعمل بشكل صحيح، وهي موجودة في السلمونتحتاج شبكية العين إلى نوعين من أحماض أوميغا 3 الدهنية؛ لتعمل بشكل صحيح، وهي الأحماض التي يمكنك العثور عليها في الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والتونة والسلمون المرقط، بالإضافة إلى المأكولات البحرية الأخرى. وتمَّ ربط المستويات المنخفضة من هذه الأحماض الدهنية، بجفاف العين.5- البطاطا الحلوةالفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي- مثل: البطاطا الحلوة والجزر والشمام والمانجو والمشمش- غنيّة بالبيتا كاروتين، وهو أحد أشكال فيتامين أ ِِA، الذي يساعد في الرؤية الليلية، وقدرة العينين على التكيف مع الظلام.. وتحتوي البطاطا الحلوة أيضاً على أكثر من نصف كمية الفيتامين سي الذي تحتاجينه في اليوم، وقليلٍ من فيتامين E.6- اللحوم والدواجن الخالية من الدهونيجلب الزنك فيتامين أ A من الكبد إلى شبكية العين؛ حيث يُستخدم لصنع صبغة الميلانين الواقية، ويحتوي المحار على كمية أكبر من الزنك لكل وجبة؛ مقارنةً بأيّ طعام آخر، ولكن ليس عليك أن تكوني من محبي المحار للحصول على ما يكفي؛ فلحم البقر والدجاج (كلٌ من اللحوم الداكنة ولحوم الصدر) كلها مصادر جيدة للزنك.