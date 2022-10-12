كلب يتسبب في طرد مسافرة أمريكية..«شجار وتراشق بالزجاج»..

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صورة الخبر: لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه لحظة طرد مسافرة من متن طائرة كانت متوجهة إلى نيويورك، بعدما رفضت إخراج كلبها واعتدت على أحد الركاب.

وبدأت الواقعة بعدما أصرت السيدة على مرافقة كلبها لها على متن الطائرة، ما جعل الأمر يزيد توتر ويتطور إلى شجار حاد بينها وبين مضيف طيران، وهددته بالضرب، بعد أن حاول إخراجها من الطائرة، كما قامت برمي زجاجة على مسافر، بعد أن طلب منها رفع كلبها عن ركبتيها.

وأصر المضيف على إخراج المرأة من الطائرة، وعرض عليها استرداد ثمن تذكرتها، بينما استمرت الأخيرة في رفع صوتها، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم استدعاء قسم شرطة "أتلانتا" إلى مكان الحادث، لكن متحدثا باسم الشركة، قال إنه لم تكن هناك اعتقالات.

https://video.dailymail.co.uk/preview/backup/2022/10/12/2678764693542121649/636x382_MP4_2678764693542121649.mp4

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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