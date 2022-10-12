ارتفاع سعر الذهب اليوم محليًا وعالميًا..عيار 21 يُسجل رقمًا جديدًا..



سعر الذهب سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1121 جنيهًا، بعد أن سجل سعر 1118 جنيهًا مساء أمس، طبقًا لأمير رزق خبير المشغولات الذهبية.



وتستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية آخر تحديثات الذهب محليًا وعالميًا اليوم الخميس.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 24 سعر 1281 جنيهًا.

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سجل الذهب عيار 21 سعر 1121 جنيهًا.فيما سجل الذهب اليوم عيار 18 سعر 961 جنيهًا.كما سجل الجنيه الذهب اليوم سعر 8970 جنيهًا.سعر الذهب اليوم بالدولارارتفع سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم الخميس في العقود الفورية بنسبة 0.20%، لتسجل الأوقية سعر 1676.14 دولار .كما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.31% لتسجل سعر 1682.60 دولار أمريكى، فيما سجلت الأونصة اليوم 1671 دولارا.سعر الذهب يوم الأربعاءالذهب عيار 24 يسجل 1274 جنيهًا.الذهب عيار 21 يسجل 1115 جنيهًا.الذهب عيار 18 يسجل 956 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب اليوم 8920 جنيهًا.الذهب اليوم في الكويتسجل الذهب اليوم عيار 24 سعر 16.649 دينار كويتي.سجل الذهب اليوم عيار 21 سعر 14.582 دينار كويتي.سجل الذهب اليوم عيار 18 سعر 12.499 دينار كويتي.