المعارضة الروسية تحذر: بوتين جاد في استخدام الأسلحة النووية

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حذر زعيم المعارضة الروسية، نيكولاي ريباكوف، من أن الغرب يجب ألا يقلل من شأن تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن استخدام الأسلحة النووية وسط حربه على أوكرانيا.



تأتي تصريحات ريباكوف، الذي يرأس حزب يابلوكو الليبرالي الاجتماعي، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو المخابرات الأمريكية من أن خيارات بوتين المتضائلة في الحرب تدفع الرئيس الروسي إلى تبرير التصعيد النووي.

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وفي إعلانه الشهر الماضي عن التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط لدعم خسائره في أوكرانيا، قال بوتين إنه “سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا”.وأعرب محللون ودبلوماسيون عن شكوكهم في أن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا سيمنح روسيا أي ميزة، وأن مثل هذا التهديد قد يكون “خدعة” أصر بوتين على أن تصريحاته ليست كذلك.وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال ريابكوف، “أود أن أحذر من أن السياسيين الغربيين الذين يقللون من شأن عزم بوتين يرتكبون خطأ”.وقال: “أعتقد أن الغرب يجب أن يدرك أنه إذا قال فلاديمير بوتين إنه يرغب في استخدام جميع الوسائل المتاحة، فهذا يعني أنه سيستخدم أي وسيلة للوصول إلى أهدافه”.وأضاف: “إذا رأى أن بعض الإجراءات والضربات أو غيرها تمثل تهديدا لوجود روسيا ذاته، فقد أوضح لنا جميعا أنه إذا كان هناك عالم بدون روسيا، فلن تكون هناك حاجة إلى مثل هذا العالم".