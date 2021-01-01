المعارضة الروسية تحذر: بوتين جاد في استخدام الأسلحة النووية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › المعارضة الروسية تحذر: بوتين جاد في استخدام الأسلحة النووية

صورة الخبر: الأسلحة النووية
الأسلحة النووية



حذر زعيم المعارضة الروسية، نيكولاي ريباكوف، من أن الغرب يجب ألا يقلل من شأن تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن استخدام الأسلحة النووية وسط حربه على أوكرانيا.

تأتي تصريحات ريباكوف، الذي يرأس حزب يابلوكو الليبرالي الاجتماعي، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو المخابرات الأمريكية من أن خيارات بوتين المتضائلة في الحرب تدفع الرئيس الروسي إلى تبرير التصعيد النووي.

وفي إعلانه الشهر الماضي عن التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط لدعم خسائره في أوكرانيا، قال بوتين إنه “سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا”.

وأعرب محللون ودبلوماسيون عن شكوكهم في أن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا سيمنح روسيا أي ميزة، وأن مثل هذا التهديد قد يكون “خدعة” أصر بوتين على أن تصريحاته ليست كذلك.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال ريابكوف، “أود أن أحذر من أن السياسيين الغربيين الذين يقللون من شأن عزم بوتين يرتكبون خطأ”.

وقال: “أعتقد أن الغرب يجب أن يدرك أنه إذا قال فلاديمير بوتين إنه يرغب في استخدام جميع الوسائل المتاحة، فهذا يعني أنه سيستخدم أي وسيلة للوصول إلى أهدافه”.
وأضاف: “إذا رأى أن بعض الإجراءات والضربات أو غيرها تمثل تهديدا لوجود روسيا ذاته، فقد أوضح لنا جميعا أنه إذا كان هناك عالم بدون روسيا، فلن تكون هناك حاجة إلى مثل هذا العالم".

المصدر: مجلة “نيوزويك” الأمريكية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المعارضة الروسية تحذر: بوتين جاد في استخدام الأسلحة النووية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
4886

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager