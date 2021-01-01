أمريكي يفتح النار على قوات الشرطة لحظة اعتقاله

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أمريكي يفتح النار على قوات الشرطة


قالت الشرطة الأمريكية إن رجلًا في مدينة فيلادلفيا بدأ إطلاق النار عندما جاءت إليه قوات الشرطة بأمر اعتقال، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون، وقتل المهاجم نفسه.

وقالت الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا كان مطلوبًا لصلته بتهم القتل في أغسطس وسرقتين مسلحتين على الأقل في العامين الماضيين.

وحسب قناة “فوكس نيوز”، قال ضابط شرطة خلال مؤتمر صحفي، “عندما اقتربت القوات الخاصة من المكان وحاولت إبلاغه بمذكرة التوقيف، فتح المشتبه به النار عليهم من الباب ومن النافذة، وتمكن ضباط إنفاذ القانون من الدخول، حيث وقع إطلاق نار كثيف مما أدى إلى إصابة ضابط في رجله، وآخر في الفخذ، وثالث في الصدر بعد أن ارتدت رصاصة من سترته المضادة للرصاص”.

وقالت الشرطة إنه عندما حاول المشتبه به الهروب من الباب الخلفي، حدث تبادل لإطلاق النار في الجزء الخلفي من المنزل، حيث أصابت القوات الخاصة المشتبه به بجروح قاتلة وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته.

وبحسب ما ورد نُقل ضباط إنفاذ القانون إلى المستشفى، ويمكن أن يخرج اثنان منهم في وقت مبكر من مساء الأربعاء.

المصدر: قناة “فوكس نيوز”

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