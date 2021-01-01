لوقف النزيف .. خطوات للعناية بالجروح



خطوات للعناية بالجروح خطوات للعناية بالجروح



الجرح هو كسر فى الجلد، قد تجرح نفسك عند الطهى أو التنظيف ويمكن لطفلك أن يجرح نفسه أثناء السقوط فى المنزل أو أثناء اللعب، يمكن أن يحدث الجرح فى أى وقت، ليلاً أو نهارًا، ومن المفيد معرفة كيفية العناية بالجرح، حيث إن العناية المناسبة بالجروح مهمة لمنع العدوى والمضاعفات الأخرى وهى جزء أساسى من التعافى، وفى هذا التقرير نتعرف على 7 خطوات للعناية بالجروح، بحسب موقع "cornerstoneuc".







7 خطوات للعناية بالجروح



الخطوة الأولى.. اغسل يديك واجعلها نظيفة

منع العدوى أمر بالغ الأهمية في العناية بالجروح، لذلك تأكد من أن كل من يقوم بالعناية بالجروح يغسل يديه، يكفي الغسل بالماء والصابون ووضع معقم اليدين بعد ذلك.

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الخطوة الثانية.. أوقف النزيفلوقف النزيف، اضغط على الجرح افعل ذلك باستخدام قطعة قماش نظيفة أو ضمادة يجب أيضًا رفع منطقة الجرح فوق مستوى القلب إن أمكن يمكن أن يساعدك ذلك فى استخدام الجاذبية لإبطاء تدفق الدم إلى منطقة الجرح.الخطوة الثالثة.. نظف الجرحاستخدم الماء الجارى لتنظيف الجرح. افعل ذلك لمدة خمس دقائق على الأقل. يمكنك استخدام الصابون حول الجرح وليس بالداخل.إذا كان الجرح ناتجًا عن سقوط في الخارج ، فقد يكون هناك حطام يمكن أن يسبب العدوى.إذا انغرز حطام كبير في الجرح، فمن الأفضل البحث عن طبيب متخصص للعناية بالجروح. كن لطيفًا جدًا حتى لا تهيج الجرح. الغرض من هذه الخطوة هو خلق بيئة مثالية للشفاء.بدلاً من ذلك يمكنك استخدام محلول ملحي لتنظيف الجرح. اغمس الشاش في محلول ملحي واستخدمه لتنظيف الجرح.لن يؤدي المحلول الملحي إلى إتلاف الأنسجة بشكل أكبر، على عكس المطهرات.كخطوة أخيرة من التنظيف ، جفف المنطقة بالتربيت بمنشفة نظيفة أو قطعة من المناديل.الخطوة الرابعة.. ضع "مرهم" مضاد للبكتيرياإذا كان الجرح طفيفًا، استخدم مرهمًا مضادًا للبكتيريا لمنع العدوى.الخطوة الخامسة.. حماية الجرحالخطوة التالية هي حماية الجرح من خلال تغطيته بضمادة معقمة وتثبيته في مكانه بضمادة ويفضل أن يكون ذلك بضمادة غير لاصقة هذا يحمي الجلد المحيط بالجرح ويمنع زيادة حجم الجرح ويضغط عليه للشفاء.الخطوة السادسة.. تغيير الضمادةيجب تغيير الضمادة مرة واحدة على الأقل يوميًا عند تغيير الضمادة ، تأكد من غسل يديك مسبقًا، وتنظيف الجرح بعناية ، وتثبيت الضمادة المعقمة في مكانها.أثناء تغيير الضمادة قم بتقييم عملية الشفاء واستشر الطبيب إذا كان الجرح ينزف عند التلامس، أو به إفرازات صفراء ، أو يظهر بلون أحمر غامق هذه علامات على التئام الجروح غير الطبيعي.الخطوة السابعة.. لاحظ الأعراضاحترس من علامات العدوى. الألم الشديد والرائحة الكريهة والإفرازات السميكة والصفراء وتغميق الجلد حول الجرح كلها علامات على التئام الجروح غير الطبيعي ويجب أن يفحصها الطبيب على الفور.