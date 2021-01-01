التربية والتعليم تقرر .. إلزام ولي الأمر بسداد ثمن التابلت حال الفقد



التابلت المدرسي التابلت المدرسي



عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إقرارًا لاستلام جهاز التابلت، يوقع عليه الطالب وولي الأمر؛ لضمان التزام الطالب بالحفاظ على الجهاز طوال فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية.



وأكدت الوزارة، أنه حال تعرض الجهاز للتلف أو الفقد، وفي حالة المخاطر التي لا تغطيها وثيقة التأمين والضمان، يكون ولي الأمر ملزمًا بسداد قيمته المالية بالسعر الذي تكلفته الدولة لتدبير الجهاز، وذلك لاستلام بدلًا منه.



كما شددت الوزارة على أنه يلتزم ولي الأمر بتكاليف صيانة التابلت حال حدوث أي أعطال، يكون الطالب قد تسبب فيها، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة لشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، ويتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز الصيانة المعتمدة.

قد يعجبك أيضا...

استكمال إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانويفيما تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، خلال الأسبوع الجاري، حيث يتم استلام مبلغ قدره 105 جنيهات، كرسوم تأمينية لجهاز التابلت قبل تسليمها للطالب.وحصل القاهرة 24، على صورة من إيصال سداد رسوم تأمين جهاز التابلت لأحد طلاب المدارس الثانوية بمحافظة الجيزة، حيث شددت الوزارة فيه على الطلاب ضرورة الاحتفاظ بإيصال سداد رسوم تأمين التابلت، قائلة: إن إيصال السداد يضمن التغطية التأمينية لمدة سنة واحدة لجهاز التابلت الخاص بصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي لعام 2022-2023، وذلك من تاريخ السداد ضد المخاطر التأمينية الواردة بوثيقة التأمين المجمعة.