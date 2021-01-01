التربية والتعليم تقرر .. إلزام ولي الأمر بسداد ثمن التابلت حال الفقد

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إقرارًا لاستلام جهاز التابلت، يوقع عليه الطالب وولي الأمر؛ لضمان التزام الطالب بالحفاظ على الجهاز طوال فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية.
وأكدت الوزارة، أنه حال تعرض الجهاز للتلف أو الفقد، وفي حالة المخاطر التي لا تغطيها وثيقة التأمين والضمان، يكون ولي الأمر ملزمًا بسداد قيمته المالية بالسعر الذي تكلفته الدولة لتدبير الجهاز، وذلك لاستلام بدلًا منه.
كما شددت الوزارة على أنه يلتزم ولي الأمر بتكاليف صيانة التابلت حال حدوث أي أعطال، يكون الطالب قد تسبب فيها، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة لشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، ويتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز الصيانة المعتمدة.
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