قبول 53 ألف طالب بالجامعات الخاصة ضمن تنسيق 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الخاصة وذلك للعام الدراسي 2022-2023، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة بلغ 53 ألف طالب، وذلك ضمن تنسيق الجامعات الخاصة 2022.
وأشارت الوزارة في بيان لها منذ قليل، إلى أن وزير التعليم العالي استعرض تقريرًا إحصائيا حول نسب القبول بالجامعات الخاصة، والذي أكد ارتفاع نسب القبول بالجامعات الخاصة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسب قبول الطلاب في بعض الجامعات الخاصة بلغت 100%، والبعض الآخر 85%، وبلغت نسبة القبول في المتوسط العام 79% بالجامعات الخاصة، وذلك قبل إضافة الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بهذه الجامعات في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك بفارق كبير عن العام الماضي.
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