قبول 53 ألف طالب بالجامعات الخاصة ضمن تنسيق 2022

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كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الخاصة وذلك للعام الدراسي 2022-2023، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة بلغ 53 ألف طالب، وذلك ضمن تنسيق الجامعات الخاصة 2022.



وأشارت الوزارة في بيان لها منذ قليل، إلى أن وزير التعليم العالي استعرض تقريرًا إحصائيا حول نسب القبول بالجامعات الخاصة، والذي أكد ارتفاع نسب القبول بالجامعات الخاصة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.



وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسب قبول الطلاب في بعض الجامعات الخاصة بلغت 100%، والبعض الآخر 85%، وبلغت نسبة القبول في المتوسط العام 79% بالجامعات الخاصة، وذلك قبل إضافة الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بهذه الجامعات في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك بفارق كبير عن العام الماضي.

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الأعلى للجامعات الخاصة: قبول 45 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة في 2021جدير بالذكر، أنه في حوار سابق ل القاهرة 24، صرح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن هناك زيادة في أعداد الطلاب المقبولين، مؤكدا أن الوزارة تستهدف هذا العام استقبال 65 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، سواء العربية أو الأجنبية، في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك ضمن تنسيق الجامعات 2022.وتابع الغر: بتحقيق هذا الهدف سنكون حققنا زيادة 20 ألف طالب عن العام الماضي، وهذا رقم جيد، حيث استقبلت الجامعات خلال العام الماضي، 45 ألف طالب، منهم 42 ألفا في الجامعات الخاصة، و3 آلاف في الجامعات الأهلية.