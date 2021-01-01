تطلق أبل تحديث watchOS 9.0.2 مع إصلاحات لمشكلات الميكروفون وانقطاعات البث على سبوتيفاي والمزيد

watchOS 9.0.2
أصدرت شركة أبل اليوم تحديث watchOS 9.0.2 مع العديد من إصلاحات الأخطاء لمستخدمي Apple Watch.
يعالج التحديث الأخطاء البارزة المتعلقة بمشاكل بث Spotify وانقطاعات الميكروفون لمستخدمي Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra، بالإضافة إلى بعض الأخطاء الأخرى.
يتضمن هذا التحديث تحسينات وإصلاحات للأخطاء في Apple Watch بما في ذلك:
انقطاع بث الصوت على Spotify
استمرار اشعارات غفوة التنبيه بعد حذف التنبيه لمستخدمي AssistiveTouch
مزامنة غير كاملة لبيانات المحفظة واللياقة البدنية لساعة Apple Watch المقترنة حديثًا
انقطع الصوت من الميكروفون لبعض مستخدمي Apple Watch Series 8 و Ultra
يمكن تنزيل watchOS 9.0.2 مجانًا من خلال تطبيق Apple Watch المخصص على آيفون بالانتقال إلى عام > تحديث البرنامج.
لتثبيت التحديث الجديد، يجب أن تحتوي ساعة Apple Watch على بطارية بنسبة 50 في المائة على الأقل، ويجب وضعها على شاحن، ويجب أن تكون في نطاق هاتف آيفون.
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