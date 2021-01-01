

كلية التجارة جامعة القاهرة كلية التجارة جامعة القاهرة



أعلن المجلس الأعلى للجامعات نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة بالأمس، لطلاب الدبلومات وبعض المعاهد الفنية، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة برقم الجلوس، من خلال الرابط الذي سنوفره بالأسفل.



كما يريد الطلاب خطوات تقديم الالتماس على نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة، حيث أوضحت الجامعة أنه يمكن تقديم الالتماس اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 على مقررات معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة، وينتهي الالتماس في نفس اليوم.





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موقع نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرةيريد الكثير من طلاب الدبلومات الفنية رابط موقع نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة، لذا سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن النتيجة:الدخول على رابط النتيجة من هنـا.http://course.foc.cu.edu.eg/MahadDiplomResultتسجيل رقم الجلوس الذي امتحن به الطالب.الضغط على بحث وستظهر نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة خلال ثوان.يعتبر المجلس الأعلى للجامعات الجهة المسؤولة عن إعلان على نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة، ولكن يتم إرفاقها على موقع الجامعة لاستعلام الطلاب عنها، كما يتم أيضًا إتاحة الالتماس على مقررات النتيجة اليوم فقط.خطوات تقديم الالتماس على نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرةيستطيع الطلاب الراسبين في مقرر أو أكثر من مقرر في معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة تقديم التماس على النتيجة، من خلال الخطوات التي سنعرضها لكم فيما يلي.يدخل الطالب على رابط الالتماس من هنـا.يسجل الطالب البيانات المطلوبة في الرابط، كالاسم ورقم الجلوس والرقم القومي، والرمز التأكيدي.يختار الطالب خدمة مراجعة نتيجة امتحان مقرر - إعادة رصد معادلة دبلوم تجارة، أو مراجعة نتيجة امتحان مقرر - إعادة رصد معادلة معهد، بحسب التخصص.يحدد الطالب المقررات المقدم عنها التماس وهي: رياضة- لغة أولى - لغة ثانية - جغرافيا في حالة الدبلومات، واختيار الطالب وهي: دراسات تجارية باللغة - إدارة أعمال - محاسبة - رياضة في حالة المعاهد.يقوم الطالب بدفع رسوم الالتماس من خلال خدمة التحصيل الإلكتروني لكلية التجارة، الرابط أسفل المقال.