تطلق Meta نظارة Quest Pro VR بتقنيات جديدة وسعر 1500 دولار

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صورة الخبر: نظارة Quest Pro VR
نظارة Quest Pro VR

أعلنت Meta عن نظارة Quest Pro VR التي تتضمن تقنيات الواقع المختلط، وتتوفر بسعر 1500 دولار.

تبدأ شركة Meta في 25 من أكتوبر في شحن إصدارها الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي Meta Quest Pro VR التي ترتكز على شريحة Snapdragon من كوالكوم، وتدعم آداء أكثر كفاءة في الجرافيك.

من جانب أخر تأتي نظارة الواقع الإفتراضي Quest Pro بتحسينات في وحدات التحكم في الحركة باللمس، وذلك من خلال مستشعرات جديدة تدعم تتبع حركة اليد بكفاءة أعلى.

أيضاً تعد نظارة Quest Pro VR الأعلى في مستوى التسعير بين نظارات Meta التي قدمت حتى الآن، حيث انطلق إصدار الشركة السابق Meta Quest 2 بسعر 1100 دولار.

وتؤكد Meta على أن السبب في إرتفاع مستوى التسعير بشكل كبير يعود للتقنيات المتقدمة التي تنطلق بها نظارة الواقع الإفتراضي.

يذكر أن النظارة تأتي بعدسات أكثر كفاءة لدعم المستخدم بتجربة أفضل في القراءة، كما تجلب النظارة بعض من تقنيات الواقع المختلط لتكون خطوة جديدة للشركة نحو تطوير metaverse.

أيضاً تتحالف Meta مع مايكروسوفت لجلب تطبيقات محسنة لنظارة الواقع الإفتراضي، ومن المقرر أن يتوفر عدد من تطبيقات مايكروسوفت لأجهزة الواقع الإفتراضي، منها VR Teams ومجموعة Microsoft 365 وخدمة الألعاب السحابية Xbox Cloud Gaming.

المصدر: بوابه المتميز

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